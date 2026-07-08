CBF fará teste de impedimento semiautomático em Fluminense x Bahia
Times se enfrentam em partida amistosa
A CBF fará testes do sistema de impedimento semiautomático no amistoso entre Fluminense e Bahia, no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida faz parte da intertemporada dos dois clubes e será usada pela entidade como evento de avaliação da nova tecnologia.
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O duelo contra o Bahia é o segundo amistoso do Fluminense nesta pausa da temporada. Antes, o Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu, nesta terça-feira (8), também no Maracanã.
O que é o SAOT?
O sistema de impedimento semiautomático, conhecido como SAOT, é uma ferramenta de apoio ao VAR. A tecnologia utiliza câmeras de alta precisão instaladas no estádio para rastrear a posição dos jogadores e da bola em tempo real.
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Com esses dados, o sistema identifica o momento do passe e calcula se o atleta que recebeu a bola estava em posição de impedimento. A informação é enviada à equipe do VAR, que revisa o lance antes da decisão ser comunicada ao árbitro de campo.
A decisão final segue com a arbitragem, mas o objetivo é reduzir o tempo de análise e aumentar a precisão nas marcações.
Tecnologia será obrigatória na Série A
A CBF determinou que clubes da Série A não poderão mandar jogos em estádios sem o sistema de impedimento semiautomático. A regra vale também para casos em que equipes precisem atuar fora de suas casas por causa de shows, eventos ou outros impedimentos.
O Maracanã está entre os estádios que receberão a tecnologia custeada pela entidade. A instalação está em fase de conclusão, e os testes em partidas servem como etapa antes da implementação oficial.
Fluminense em intertemporada
O elenco do Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e realiza preparação no CT Carlos Castilho. Canobbio, que disputou a Copa do Mundo, ganhou férias e tem retorno previsto para o dia 10 de julho.
Depois dos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, no dia 17, às 20h, no Maracanã.
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