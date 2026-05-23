Samuel Xavier se revolta após Mirassol x Fluminense: 'VAR tá no ar-condicionado'

O lateral-direito Samuel Xavier reclamou muito da arbitragem após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Mirassol, neste sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. Ainda no intervalo da partida, o jogador detonou a decisão do árbitro Sávio Pereira Sampaio de voltar atrás no pênalti marcado para o Tricolor após revisão do VAR.

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O lance aconteceu aos 47 minutos do primeiro tempo. Depois de cruzamento de Soteldo, John Kennedy tentou finalizar e a bola sobrou para Samuel Xavier dentro da área. Na disputa, o lateral foi puxado por Reinaldo, e o árbitro marcou pênalti em campo. Após ser chamado pelo VAR, porém, Sávio Pereira anulou a marcação.

Na saída para o intervalo, Samuel Xavier demonstrou irritação com a decisão da arbitragem.

— Foi pênalti, o Reinaldo me puxa. Aí vai falar que não tem impacto. Eu tenho a bola dominada para poder finalizar e ele me tira da jogada. É complicado, porque o professor dá o pênalti, o VAR tá tranquilo no ar-condicionado e vem falar que não teve impacto, aí ele muda a ideia do árbitro. Ninguém mais tem que interferir. A imagem é clara. Todos os lances desses, ele dá falta. Dentro da área é pênalti, é simples. Eu não vou falar mais, porque senão eu posso me complicar, mas eu sei por que ele foi chamado — afirmou o jogador.

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O Fluminense teve atuação ruim no Maião e criou pouco ofensivamente. O Mirassol foi superior durante boa parte da partida e venceu com um golaço de Denilson ainda no primeiro tempo. O Tricolor terminou o confronto com apenas uma finalização na direção do gol, já aos 43 minutos da etapa final, em cabeçada fraca de Bernal, de cabeça, defendida por Walter.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira (27), pela Libertadores, contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã. Depois disso, o Tricolor encara o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, no domingo (31).

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Jogadores disputam bola em Mirassol e Fluminense (Foto: Alex Pelicer/Agencia F8/Folhapress)

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