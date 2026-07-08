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Escalação do Fluminense: Hulk é titular, e John Kennedy fica no banco

Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu em amistoso

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 19:47
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Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Fluminense está escalado com uma surpresa para enfrentar o Nova Iguaçu nesta quarta-feira (8). O Tricolor entra em campo no amistoso com Hulk como titular no comando do ataque. Artilheiro do time no ano, John Kennedy fica no banco.

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    Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Hulk e Serna.

    No press kit da partida, Hulk afirmou estar ansioso para encontrar os torcedores e disse que espera retribuir o carinho recebido com entrega, raça e dedicação dentro de campo.

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    • Quem ainda não aparece entre os relacionados é Thiago Silva. Como antecipado pelo Lance!, o zagueiro segue em preparação física e não será utilizado neste primeiro amistoso da intertemporada.

    O defensor se reapresentou recentemente ao CT Carlos Castilho e iniciou os trabalhos com o elenco, mas a comissão técnica adota cautela antes de colocá-lo novamente em campo.

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    Fluminense em intertemporada

    O elenco do Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e realiza a intertemporada no CT Carlos Castilho. Canobbio, que disputou a Copa do Mundo, ganhou férias e tem retorno previsto ao clube no dia 10 de julho.

    Depois do amistoso contra o Nova Iguaçu, o Tricolor volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h. Na sequência, encara o Red Bull Bragantino, no dia 17, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Escalação do Fluminense contra o Nova Iguaçu
    Escalação do Fluminense contra o Nova Iguaçu (Foto: Divulgação)

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