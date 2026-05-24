Fluminense sofre gol pelo 9º jogo seguido às vésperas de 'final' na Libertadores

A derrota por 1 a 0 para o Mirassol, neste sábado (23), ampliou um problema que tem preocupado o Fluminense nas últimas semanas: a fragilidade defensiva. Com o golaço de Denilson no Maião, o Tricolor chegou a nove partidas consecutivas sofrendo gols na temporada, justamente às vésperas do confronto decisivo contra o Deportivo La Guaira, pela Libertadores.

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O time de Luis Zubeldía sofreu 12 gols nesse recorte de nove jogos, média de 1,3 por partida. A sequência começou ainda no fim de abril, na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, e inclui partidas pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Neste período, o Fluminense venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu três, com aproveitamento de 51,8%. O desempenho em casa ainda sustenta os números da equipe: são quatro vitórias e um empate em cinco partidas no Maracanã. Fora de casa, porém, o cenário é preocupante: nenhuma vitória, apenas um empate e três derrotas.

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A atuação contra o Mirassol aumentou ainda mais a pressão. O Fluminense teve enorme dificuldade ofensiva, acertou apenas uma finalização no gol durante toda a partida e viu Fábio evitar um placar mais elástico com grandes defesas. O gol sofrido nasceu após erro defensivo de Jemmes no corte, que deixou a bola limpa para Denilson acertar um chute de primeira no ângulo.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira (27), pela Libertadores, contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã. Depois disso, o Tricolor encara o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, no domingo (31).

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