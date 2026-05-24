Carrascal foi o grande personagem da derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0 neste sábado (23), pelo Brasileirão. Após a expulsão ainda no primeiro tempo, o colombiano deixou o campo cabisbaixo, ouvindo vaias e xingamentos da torcida. Depois da partida no Maracanã, Léo Pereira, titular na partida, detalhou como o meia-atacante estava no vestiário e saiu em defesa do companheiro.

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— Ele estava abatido, né? Normal. A gente entra em uma partida para ser decisivo. Se ele entra, é para ajudar com gols, assistências ou jogadas bonitas, assim como vem fazendo. Mas isso acontece, já está pesando na consciência dele. A gente tem esse papel de abraçá-lo de alguma forma. Contamos muito com ele — disse Léo Pereira na zona mista de Flamengo x Palmeiras.

Como foi a expulsão de Carrascal em Flamengo x Palmeiras?

Carrascal recebeu cartão vermelho aos 21 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o meio-campista do Flamengo acertou o rosto de Murilo com as travas da chuteira do pé direito. Na hora, os jogadores rubro-negros reclamaram bastante da decisão da arbitragem e pediram apenas cartão amarelo.

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Jardim sai em defesa de Carrascal

Enquanto parte da torcida rubro-negra criticou Carrascal pelo lance, outra enxergou erro da arbitragem na decisão. Essa segunda visão, aliás, também foi defendida por Leonardo Jardim. O treinador português reclamou do critério adotado pela arbitragem e afirmou que o Flamengo vem sendo prejudicado pelas decisões dos árbitros.

— Uma coisa é jogo agressivo, outra coisa é pé alto. Acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. Pé alto normalmente é cartão amarelo. Por exemplo, aqui no jogo do ano passado, entre Internacional e Palmeiras, houve um lance de pé alto do Palmeiras e o árbitro também não expulsou. Mas acho que é muito fácil dar vermelho ao Flamengo (risos). O árbitro entendeu que foi um nível alto de agressividade. O Jorginho levou uma pancada aos 30 segundos e o árbitro não marcou nada, deixou seguir (...) Não entendo os critérios. O que percebo é que, contra o Flamengo, é fácil dar vermelho — iniciou Leonardo Jardim, após Flamengo x Palmeiras.

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Leonardo Jardim após a derrota do Flamengo para o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Pé alto é uma coisa que não envolve intenção de agressão, o jogador tenta chutar, o adversário está a um metro e meio dele e acaba se jogando na bola. Foi parecido com o lance do segundo gol, quando o Varela tentou tirar de bicicleta; o jogador foi lá, pressionou, ganhou a bola e acabou saindo o gol. O lance é semelhante — completou Jardim.

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