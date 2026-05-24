A expulsão de Carrascal foi o principal destaque da derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0 neste sábado (23). Enquanto parte da torcida rubro-negra criticou o colombiano pelo lance, outra enxergou erro da arbitragem na decisão. Essa segunda visão, aliás, também foi defendida por Leonardo Jardim. O treinador português reclamou do critério adotado pela arbitragem e afirmou que o Flamengo vem sendo prejudicado pelas decisões dos árbitros.

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— Uma coisa é jogo agressivo, outra coisa é pé alto. Acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. Pé alto normalmente é cartão amarelo. Por exemplo, aqui no jogo do ano passado, entre Internacional e Palmeiras, houve um lance de pé alto do Palmeiras e o árbitro também não expulsou. Mas acho que é muito fácil dar vermelho ao Flamengo (risos). O árbitro entendeu que foi um nível alto de agressividade. O Jorginho levou uma pancada aos 30 segundos e o árbitro não marcou nada, deixou seguir (...) Não entendo os critérios. O que percebo é que, contra o Flamengo, é fácil dar vermelho — iniciou Leonardo Jardim, após Flamengo x Palmeiras.

Leonardo Jardim após a derrota do Flamengo para o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Pé alto é uma coisa que não envolve intenção de agressão, o jogador tenta chutar, o adversário está a um metro e meio dele e acaba se jogando na bola. Foi parecido com o lance do segundo gol, quando o Varela tentou tirar de bicicleta; o jogador foi lá, pressionou, ganhou a bola e acabou saindo o gol. O lance é semelhante — completou Jardim.

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Jardim assume erros, mas tira a culpa do sistema defensivo

Diante do cenário que o Flamengo encontrou, com um jogador a menos desde os 21 minutos do primeiro tempo, a equipe ficou exposta e viu o Palmeiras jogar com liberdade em pleno Maracanã. Leonardo Jardim explicou como a expulsão condicionou a partida e evitou responsabilizar o sistema defensivo pelos gols sofridos.

— A expulsão foi uma situação que condicionou o jogo e todos os nervos. Mesmo jogando com dez, acho que ainda tivemos algum volume superior ao adversário. Quando estavam com 11, só aproveitavam algum contra-ataque, como aconteceu no gol, com uma bola mais direta nas nossas costas — iniciou o treinador.

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Jogadores de Flamengo e Palmeiras no Maracanã (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

— Acho que é de mau tom avaliar um sistema defensivo num jogo que ficou 11 contra dez. Antes dos 20 minutos, o adversário não passou do meio-campo. Depois estávamos perdendo e tínhamos que arriscar. O adversário joga muito no contra-ataque. Podemos falar de erros, mas falar do sistema defensivo é difícil fazer análises sérias — completou.

Veja outras respostas de Leonardo Jardim após Flamengo 0x3 Palmeiras

Plata no banco

"O Plata não começou porque só ontem ele fez o primeiro treino. E, quando batia na bola, ainda sentia algum incômodo. Hoje eu o usei em situação de necessidade. Se não fosse a necessidade, eu nem sequer iria utilizá-lo. Porque somente ontem é que ele esteve presente no treino. Na abordagem que tive com ele, ele ainda sentia dor."

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Cansaço dos jogadores, principalmente dos laterais

"Com certeza, nossos laterais estavam cansados. Assim como estava o Paquetá, o Jorginho... porque jogar um jogo desta intensidade, da forma que jogamos, pressionando o adversário mesmo com dez (jogadores), continuarmos com a atitude, já com o cansaço acumulado. O Pedro já estava com cãibras, o Jorginho e o Paquetá estavam cansados. Era uma questão de opção. O Alex (Sandro) e Varela eram jogadores que estavam frescos. As nossas opções foram de outra forma."

Com falhas de Rossi, Andrew pode ganhar oportunidades?

"Infelizmente não tive a possibilidade de ver o Andrew em jogos, somente nos jogos do Carioca que vi pelos vídeos, mas com certeza é um jovem que fez um bom percurso em Portugal. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Quero criar uma oportunidade para o Andrew, mas não quero afastar o Rossi. Continuo acreditando que o Rossi é nosso goleiro principal."

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