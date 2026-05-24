Flamengo x Palmeiras marca novo recorde de público no Brasileirão 2026
Time rubro-negro tem os cinco maiores públicos da competição. Maior do ano foi final da Supercopa
- Matéria
- Mais Notícias
O resultado, dentro das quatro linhas, foi ruim. O Flamengo perdeu na noite deste sábado por 3 a 0 para o Palmeiras, resultado construído após a expulsão de Carrascal no primeiro tempo, mas a torcida novamente fez bonito na arquibancada. A partida marcou um recorde de público no Campeonato Brasileiro deste ano, com 67.2 mil pagantes e 71.2 mil presentes no Maracanã, com uma renda de R$ 7.7 milhões, outro recorde nesta edição da competição.
O maior público até então também era de um jogo do Flamengo. A vitória sobre o Santos na 10ª rodada levou mais de 65 mil pagantes ao Maracanã. O clube da Gávea tem os cinco maiores públicos da competição neste ano, e também o maior da temporada, na partida contra o Corinthians que decidiu a Supercopa, que teve mais de 71 mil pagantes no Mané Garrincha, em Brasília.
Confira os cinco maiores públicos do Brasileirão 2026:
Flamengo 0 x 3 Palmeiras - 67.251 pagantes
Flamengo 3 x 1 Santos - 65.123 pagantes
Flamengo 2 x 0 Bahia - 60.955 pagantes
Flamengo 3 x 0 Remo - 59.250 pagantes
Flamengo 2 x 2 Vasco - 57.516 pagantes
Na próxima rodada do Brasileirão, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo, o Flamengo enfrentará o Coritiba, sábado, no Maracanã. Antes, pela Libertadores, a equipe, que já está classificada em primeiro lugar do chave, enfrentará o Cusco também no Maracanã, na terça-feira, encerrando fase de grupos da competição.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias