A expulsão de Carrascal na vitória do Palmeiras por 3 a 0 em cima do Flamengo, neste sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, gerou forte repercussão ainda no primeiro tempo da partida disputada no Maracanã. O lance aconteceu aos 20 minutos, quando o colombiano levantou demais a perna e atingiu o rosto de Murilo com as travas da chuteira.

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O árbitro Davi de Oliveira Lacerda mostrou cartão vermelho direto imediatamente, decisão que provocou revolta dos jogadores do Flamengo, que pediram revisão do VAR. Apesar das reclamações, a arbitragem manteve a expulsão.

Para a comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, o juiz acertou na decisão. Segundo a especialista, o lance configurou jogo brusco grave por colocar em risco a integridade física do defensor Alviverde.

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— Carrascal atinge o rosto de Murilo com as travas da chuteira, colocando em risco a integridade física do adversário. Isso caracteriza jogo brusco grave. Pela regra, é lance para cartão vermelho — avaliou Renata.

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Como foi o jogo?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Jogadores do Flamengo e Palmeiras disputando bola no alto. (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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