Flamengo chega à Copa entre a perseguição no Brasileirão e a eliminação que marcou o semestre

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O Flamengo encerra a primeira parte da temporada nacional em uma posição que permite seguir na disputa pelo Campeonato Brasileiro, mas com uma eliminação que ainda pesa na avaliação do trabalho realizado até aqui. Vice-líder do Brasileirão com 34 pontos — sete atrás do Palmeiras e com um jogo a menos —, o clube entra na pausa para a Copa do Mundo ainda vivo na principal disputa do calendário. Em contrapartida, deixou a Copa do Brasil logo em sua estreia, diante do Vitória, resultado que se tornou o principal revés do primeiro semestre.

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O balanço dos primeiros meses passa pela análise de três fatores centrais: o desempenho no Brasileirão, as mudanças promovidas pela diretoria no elenco e a troca de comando técnico ocorrida ao longo da temporada.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu permanecer entre os primeiros colocados durante grande parte da competição. O desempenho mantém o clube em condições de disputar o título no segundo turno, mas a sensação é de que a equipe deixou escapar a oportunidade de reduzir a vantagem do líder antes da paralisação.

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O principal revés foi a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, no último dia 23. O confronto era visto como uma chance de encurtar a distância para o primeiro colocado e aumentar a pressão sobre o rival. O resultado produziu o efeito oposto. Além de perder o confronto direto, o Flamengo viu a diferença para o rival aumentar em um momento importante da competição.

Ainda assim, a situação está longe de ser irreversível. Com um jogo a menos, contra o Mirassol, o time pode diminuir parte da diferença na tabela. O problema é que a margem de erro ficou menor para a sequência do campeonato.

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O desempenho rubro-negro também foi influenciado pelas decisões tomadas nos bastidores. O Flamengo preservou a estrutura do elenco, com a única saída sendo a do atacante Juninho, reserva negociado com o Pumas, do México. Sem perder atletas considerados titulares, o clube manteve uma base consolidada para enfrentar o calendário.

A principal movimentação foi a contratação de Lucas Paquetá. O meia retornou ao clube por 42 milhões de euros (R$ 260 milhões), tornando-se a maior contratação da história do futebol brasileiro. O investimento teve impacto imediato dentro de campo.

Paquetá rapidamente assumiu protagonismo na equipe e encerra o semestre como um dos principais jogadores do elenco. Em 24 partidas, marcou oito gols e se tornou peça central na construção ofensiva do time. Sua chegada também ajudou a elevar o nível técnico do setor de criação, uma das prioridades da diretoria para a temporada.

Por outro lado, nem toda movimentação produziu retorno imediato. Contratado junto ao Internacional, o zagueiro Vitão ainda não conseguiu espaço. O defensor passou boa parte do semestre como opção no banco de reservas e não teve sequência suficiente para disputar posição. Sua situação representa uma das questões que Leonardo Jardim precisará administrar após a retomada das competições.

O treinador, aliás, foi um dos personagens centrais do semestre. O ano começou com o ídolo Filipe Luís no comando da equipe. A perda da Supercopa e da Recopa e resultados ruins no Carioca provocaram uma mudança de rumo, levando a diretoria a apostar em Jardim para conduzir o restante da temporada.

A chegada do português trouxe alterações na gestão do elenco e na distribuição de minutos entre os jogadores. Em vários momentos, Jardim priorizou a utilização mais ampla do grupo, buscando preservar atletas diante da sequência de jogos. A estratégia produziu resultados mistos e teve seu principal ponto de questionamento justamente na Copa do Brasil.

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O fiasco na Copa do Brasil

A eliminação para o Vitória representa a maior decepção do Flamengo no primeiro semestre. O clube iniciou sua participação diretamente na quinta fase e encontrou um adversário que, tecnicamente e financeiramente, estava em um patamar inferior. O cenário parecia favorável após a vitória por 2 a 1 no Maracanã. No entanto, o Mais Querido foi derrotado por 2 a 0 no Barradão e acabou eliminado da competição.

O resultado teve peso maior pelo contexto. O clube entrou na temporada com a obrigação de disputar títulos e possuía elenco suficiente para avançar de fase. A queda precoce retirou uma das principais metas do ano ainda no primeiro semestre.

A decisão de Leonardo Jardim de promover rodízio no elenco durante a eliminatória também virou alvo de questionamentos. O treinador optou por administrar desgaste físico e distribuir oportunidades, mas a estratégia não trouxe o resultado esperado. O Flamengo perdeu consistência nos dois confrontos e deixou a competição antes das oitavas de final.

Ao fim da primeira parte do calendário, o saldo nacional do Flamengo é de equilíbrio. O time segue inserido na disputa pelo Campeonato Brasileiro e possui condições de reduzir a diferença para o líder. Ao mesmo tempo, carrega uma eliminação que impediu uma avaliação mais positiva do semestre.

A pausa para a Copa do Mundo oferece tempo para ajustes e recuperação física do elenco. O segundo semestre começará com o Flamengo ainda dependendo apenas de seu desempenho para permanecer na disputa pelo Brasileirão. A resposta para a temporada, porém, passará pela capacidade de transformar a perseguição ao Palmeiras em uma disputa efetiva pelo título e evitar que a eliminação para o Vitória se torne o retrato definitivo de 2026.

Leonardo Jardim no comando do Flamengo diante do Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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