Arrascaeta na Copa? Presidente da federação do Uruguai se diz 'confiante'
Camisa 10 do Flamengo tem lesão na panturrilha e é dúvida para o Mundial
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A presença de Giorgian de Arrascaeta na Copa do Mundo segue como dúvida, mas a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) mantém a expectativa de contar com o meia do Flamengo no torneio. Nesta terça-feira (2), após reunião com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, o presidente da entidade, Ignacio Alonso, afirmou estar confiante de que a lesão sofrida pelo jogador não o impedirá de disputar a competição.
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Arrascaeta sentiu um problema na panturrilha durante um treinamento da seleção uruguaia e passou por exames para avaliar a gravidade da lesão. Até o momento, a AUF ainda não recebeu os resultados dos testes médicos.
— Ainda não, não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo; esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação — afirmou Ignacio Alonso.
A situação do camisa 10 do Flamengo e da seleção do Uruguai gerou preocupação no país e chegou a ser tema de conversa entre dirigentes da AUF e o presidente Yamandú Orsi. Arrascaeta havia retornado recentemente às atividades após se recuperar de uma cirurgia na clavícula direita, realizada no início de maio.
A expectativa agora é pela divulgação dos exames para definir se o meia terá condições de participar da competição. De acordo com o regulamento da Fifa, as seleções podem substituir jogadores lesionados até 24 horas antes da estreia no torneio, desde que o substituto faça parte da lista preliminar enviada anteriormente à entidade.
O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. A estreia da equipe será no dia 15 de junho, em Miami, contra os sauditas.
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