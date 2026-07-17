Flamengo reencontra Olimpia no último teste antes do retorno oficial Diante de "velho conhecido", Rubro-Negro faz quarto amistoso da intertemporada

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O Flamengo encara o Olimpia-PAR nesta sexta-feira (17), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), no último amistoso antes do retorno da equipe às competições oficiais. O duelo coloca frente a frente "velhos conhecidos" do futebol sul-americano, e o último encontro foi marcado por decepção do lado rubro-negro.

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O primeiro embate entre os times aconteceu em 1948, no Torneio Internacional de Santiago, no Chile. O Mais Querido levou a melhor por 1 a 0, com gol de Gringo. Aquele time contava ainda com nomes como Modesto Bria, Jayme de Almeida e Jair Rosa Pinto.

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Desde então, Flamengo e Olimpia já se enfrentaram em 22 oportunidades na história, entre jogos oficiais e amistosos, com retrospecto positivo para o clube carioca. São 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas para os brasileiros diante do adversário paraguaio, com 35 gols marcados e 25 sofridos.

Apesar dos números refletirem uma vantagem histórica, o último encontro não traz boas lembranças para os rubro-negros. Em 2023, Flamengo e Olímpia duelaram pelas oitavas de final da Libertadores, em confronto que culminou na eliminação do Mais Querido.

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Então atual campeão da América, o Rubro-Negro não fez uma boa campanha na fase de grupos e terminou a chave em segundo lugar, atrás do Racing-ARG. Desta forma, precisou decidir o duelo de mata-mata fora de casa, fator crucial na queda precoce.

Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Bruno Henrique. Contudo, o resultado não foi o suficiente. Uma semana depois, a equipe comandada por Jorge Sampaoli sucumbiu ao Olimpia num Defensores del Chaco lotado e, de virada, perdeu por 3 a 1, dando adeus àquela edição de Libertadores.

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Reencontro tem outro contexto

Quase três anos depois, o Rubro-Negro reencontra o adversário em outro contexto. Agora, os times se enfrentam em amistoso de preparação para o restante da temporada. Para o Flamengo, este será o último teste durante a pausa para a Copa do Mundo, antes do retorno oficial às competições.

Até aqui, o Mais Querido participou de três partidas na intertemporada, todas em Portugal. Ficou no empate com o River Plate e venceu Lausanne e Benfica, conquistando o Troféu do Algarve.

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Em Brasília (DF), o Flamengo enfrenta um Olimpia que não entra em campo desde maio, antes da pausa para a Copa. A equipe paraguaia liderava o Campeonato Paraguaio e também o seu grupo na Copa Sul-Americana. Na penúltima rodada da fase de grupos, a equipe derrotou o Vasco por 3 a 1 e encaminhou a classificação para a fase eliminatória.

Em relação aos amistosos disputados em Portugal, o técnico Leonardo Jardim pode contar com reforços. Os uruguaios Varela e De la Cruz, que ficaram fora dos jogos por estarem na Copa do Mundo, já treinam com o restante do elenco e podem ser opções para a partida em Brasília. O zagueiro Léo Ortiz, que estava em recuperação de uma lesão, também pode ser novidade.

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A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha para Flamengo e Olimpia. O amistoso terá transmissão da FlamengoTV. ➡️Clique para assistir na FlamengoTV.

Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica; equipe enfrenta o Olimpia em Brasília (Foto: Divulgação/Flamengo)

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