logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Flamengo reencontra Olimpia no último teste antes do retorno oficial

Diante de "velho conhecido", Rubro-Negro faz quarto amistoso da intertemporada

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 05:20
Favorite o Lance! no Google
Bruno Henrique aponta para o céu em comemoração de gol do Flamengo contra o Olimpia
Bruno Henrique comemora gol do Flamengo contra o Olimpia na Libertadores (Foto: NORBERTO DUARTE / AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

O Flamengo encara o Olimpia-PAR nesta sexta-feira (17), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), no último amistoso antes do retorno da equipe às competições oficiais. O duelo coloca frente a frente "velhos conhecidos" do futebol sul-americano, e o último encontro foi marcado por decepção do lado rubro-negro.

  • Onde assistir de Flamengo x Olimpia

    Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Onde Assistir
    Há 14 horas
  • BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    Futebol Nacional
    Há 14 horas
  • José Boto e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

    Boto é sincero sobre interesse do Monaco de Filipe Luís em jogadores do Flamengo: ‘Não temo’

    Flamengo
    Há 13 horas

    • ➡️ Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    O primeiro embate entre os times aconteceu em 1948, no Torneio Internacional de Santiago, no Chile. O Mais Querido levou a melhor por 1 a 0, com gol de Gringo. Aquele time contava ainda com nomes como Modesto Bria, Jayme de Almeida e Jair Rosa Pinto.

    continua após a publicidade

    Desde então, Flamengo e Olimpia já se enfrentaram em 22 oportunidades na história, entre jogos oficiais e amistosos, com retrospecto positivo para o clube carioca. São 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas para os brasileiros diante do adversário paraguaio, com 35 gols marcados e 25 sofridos.

  • Juiz esloveno Slavko Vinčić

    Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Árbitro Slavko Vincic mostrando cartão vermelho na Copa do Mundo

    Fifa define árbitro para final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas

    • Apesar dos números refletirem uma vantagem histórica, o último encontro não traz boas lembranças para os rubro-negros. Em 2023, Flamengo e Olímpia duelaram pelas oitavas de final da Libertadores, em confronto que culminou na eliminação do Mais Querido.

    continua após a publicidade

    Então atual campeão da América, o Rubro-Negro não fez uma boa campanha na fase de grupos e terminou a chave em segundo lugar, atrás do Racing-ARG. Desta forma, precisou decidir o duelo de mata-mata fora de casa, fator crucial na queda precoce.

    Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Bruno Henrique. Contudo, o resultado não foi o suficiente. Uma semana depois, a equipe comandada por Jorge Sampaoli sucumbiu ao Olimpia num Defensores del Chaco lotado e, de virada, perdeu por 3 a 1, dando adeus àquela edição de Libertadores.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Reencontro tem outro contexto

    Quase três anos depois, o Rubro-Negro reencontra o adversário em outro contexto. Agora, os times se enfrentam em amistoso de preparação para o restante da temporada. Para o Flamengo, este será o último teste durante a pausa para a Copa do Mundo, antes do retorno oficial às competições.

    Até aqui, o Mais Querido participou de três partidas na intertemporada, todas em Portugal. Ficou no empate com o River Plate e venceu Lausanne e Benfica, conquistando o Troféu do Algarve.

    continua após a publicidade

    Em Brasília (DF), o Flamengo enfrenta um Olimpia que não entra em campo desde maio, antes da pausa para a Copa. A equipe paraguaia liderava o Campeonato Paraguaio e também o seu grupo na Copa Sul-Americana. Na penúltima rodada da fase de grupos, a equipe derrotou o Vasco por 3 a 1 e encaminhou a classificação para a fase eliminatória.

    Em relação aos amistosos disputados em Portugal, o técnico Leonardo Jardim pode contar com reforços. Os uruguaios Varela e De la Cruz, que ficaram fora dos jogos por estarem na Copa do Mundo, já treinam com o restante do elenco e podem ser opções para a partida em Brasília. O zagueiro Léo Ortiz, que estava em recuperação de uma lesão, também pode ser novidade.

    continua após a publicidade

    A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha para Flamengo e Olimpia. O amistoso terá transmissão da FlamengoTV.  ➡️Clique para assistir na FlamengoTV.

    Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica
    Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica; equipe enfrenta o Olimpia em Brasília (Foto: Divulgação/Flamengo)

    🎁 Ganhe até R$20 de crédito para jogar na Copa do Mundo toda semana
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (17/07/2026)

    Há 1 hora
    Jorginho Flamengo

    Flamengo

    Jorginho abre o jogo sobre interesse do Monaco e garante permanência no Flamengo

    Há 6 horas
    Atlético-MG e Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro

    Futebol Nacional

    Atlético-MG alfineta o Flamengo em publicação; veja

    Há 6 horas
    Onde assistir de Flamengo x Olimpia

    Onde Assistir

    Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Há 14 horas
    BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Futebol Nacional

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    Há 14 horas
    José Boto e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

    Flamengo

    Boto é sincero sobre interesse do Monaco de Filipe Luís em jogadores do Flamengo: 'Não temo'

    Há 16 horas
    Mais LANCE!
    Telão do Maracanã com escudos de Flamengo e Cruzeiro

    Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

    CT Ninho do Urubu, do Flamengo

    Flamengo tem retorno de trio da Seleção Brasileira

    João Gomes sorri e aponta para a foto com o dedo indicador usando a camisa amarela do Wolverhampton

    João Gomes acerta com novo clube, e Flamengo lucrará quantia milionária

    Raul, ídolo do Flamengo, em reabertura do museu

    Raul Plassmann compara gerações e diz que ser ídolo no futebol ficou mais fácil

    Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica

    Flamengo transmite amistoso contra o Olimpia para o Brasil e exterior; veja os detalhes

    Jogadores do Flamengo perfilados antes do amistoso em Portugal

    Flamengo recusa proposta do Grupo City pelo zagueiro João Victor

    Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo

    Fla-Flu questiona período de cessão do Maracanã à Copa Feminina

    BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Espanhóis repercutem fala de Bap a Filipe Luís: 'Não poupou'

    Léo Pereira durante partida do Flamengo na Libertadores

    Léo Pereira pode deixar o Flamengo? Veja o cenário envolvendo o zagueiro do Brasil

    Endrick com jogadores da base da Seleção com troféu de campeão do Torneio de Montaigu pela Seleção Sub-17 em 2022

    Bilhões em jogo: por que a base virou o principal investimento dos clubes brasileiros

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Kauã Pavuna com taças na Gávea, sede do Flamengo

    Aposta do setorista: Kauã Pavuna pode seguir os passos de Vini Jr do Flamengo à Copa de 2030