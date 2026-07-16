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Jorginho abre o jogo sobre interesse do Monaco e garante permanência no Flamengo

Meio-campista recebeu contato de ex-treinador rubro-negro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 23:07
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Jorginho Flamengo
Jorginho responde sobre possibilidade de trasnferência ao Monaco (Foto: Divulgação/Flamengo)

Antes do amistoso do Flamengo em Brasília contra o Olimpia, Jorginho colocou fim aos rumores que o ligavam ao Monaco, da França. Nos últimos dias, surgiu a informação de que Filipe Luís, novo técnico da equipe francesa, teria entrado em contato com o meia para tentar convencê-lo a deixar o Rubro-Negro e se transferir para o futebol europeu. Isso, entretanto, não vai acontecer.

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    Durante um evento de tênis no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o jogador rubro-negro confirmou que conversou com o ex-companheiro de clube, mas garantiu que a conversa aconteceu em tom de amizade e reforçou que permanecerá no Flamengo.

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    — Vai ser feliz no Mônaco assim como foi no Flamengo, por tudo o que ele estuda, pelo o que ele é. Acredito que tem tudo para brilhar — disse Jorginho, em entrevista à ge TV.

    Na sequência, ao ser questionado se Filipe Luís tentaria levá-lo para o Monaco, Jorginho respondeu em tom bem-humorado.

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    A declaração encerra as especulações sobre uma possível saída do meia, que segue nos planos do Flamengo para a sequência da temporada. Apesar da boa relação com Filipe Luís, construída durante o período em que trabalharam juntos no clube carioca, Jorginho deixou claro que seu foco permanece no Rubro-Negro.

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    Próximo jogo do Flamengo

    Com Jorginho à disposição, o Flamengo enfrenta o Olimpia, do Paraguai, nesta sexta-feira, às 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O amistoso será o último compromisso da equipe antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

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