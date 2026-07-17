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Flamengo tem otimismo por Almada, que decidirá futuro após a final da Copa

Rubro-Negro já alinhou os termos com o estafe do jogador argentino

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 16:40
Atualizado há 2 minutos
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Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina
Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo/AFP)

O Flamengo segue atento ao mercado em busca de um reforço de peso para a sequência da temporada e mantém Thiago Almada como o principal alvo. Embora reconheça que a prioridade do meia argentino seja permanecer no futebol europeu, o Rubro-Negro trabalha para ser a principal alternativa caso o jogador opte por retornar à América do Sul. A decisão do meia, entretanto, só será tomada após a final da Copa do Mundo.

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    • O primeiro passo rubro-negro já foi dado. O Flamengo encaminhou um acordo com o estafe de Almada. A informação foi dada, inicialmente, pelo "Coluna do Fla", e confirmada pela reportagem do Lance!. Neste momento, a negociação depende exclusivamente da decisão do atleta.

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    A permanência na Europa continua sendo o plano principal do argentino. Recentemente, um possível interesse da Juventus chegou a ser ventilado, mas o clube italiano não apresentou qualquer proposta oficial. Aos 25 anos, Almada entende que ainda tem mercado no futebol europeu e aguarda o desfecho do Mundial antes de bater o martelo sobre o próximo passo da carreira.

    Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
    Flamengo aguarda resposta de Thiago Almada (Foto: Michael Steele/AFP)

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    • Caso Almada decida voltar ao futebol sul-americano, o Flamengo quer estar em vantagem na disputa com o River Plate. Para isso, prepara uma oferta financeiramente superior à dos argentinos.

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    Enquanto o River pretende pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 117 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia, o Rubro-Negro está disposto a oferecer 30 milhões de euros (R$ 176,6 milhões) por 100% dos direitos do jogador. Além do valor mais elevado, a proposta carioca prevê um pagamento em menos parcelas, fator visto como importante pelos envolvidos na negociação.

    Boa relação com Atlético de Madrid pode pesar

    Outro trunfo do Flamengo está na relação construída com o Atlético de Madrid, clube que detém os direitos de Almada. Internamente, a diretoria entende que o bom relacionamento entre as partes pode facilitar uma eventual negociação.

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    Nos últimos anos, o Rubro-Negro realizou diferentes operações envolvendo profissionais e atletas ligados ao clube espanhol: Filipe Luís, Samuel Lino e Saúl.

    A avaliação é de que essa boa imagem junto aos dirigentes espanhóis, somada a uma proposta considerada mais vantajosa financeiramente, pode ajudar o Flamengo a superar a concorrência do River Plate caso a decisão fique entre os dois clubes sul-americanos.

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    Definição fica para depois do Mundial

    Apesar do otimismo em relação ao modelo da proposta, o Flamengo sabe que o desfecho da negociação depende, antes de tudo, da escolha de Almada. Pessoas próximas ao jogador defendem que qualquer definição aconteça somente após o encerramento da Copa do Mundo.

    A expectativa do estafe é que uma possível conquista da Copa do Mundo pela Argentina possa abrir novas portas na Europa. Por isso, o meia não pretende acelerar as conversas antes da decisão do Mundial, no domingo. Se nenhuma oportunidade considerada ideal surgir no mercado europeu, o Flamengo acredita ter condições de assumir a dianteira e transformar o atual plano B do atleta em realidade.

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