Arrascaeta lança personagem infantil e destina parte das receitas a projeto social

O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, ganhou uma versão infantil e cartunizada voltada ao público infantil. Batizado de "Arrasquinha", o personagem foi lançado pela agência AG2A e chega ao mercado com uma linha de produtos licenciados, série de animação e um projeto social que destinará parte do faturamento para ações voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade.

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As vendas dos primeiros produtos já estão abertas por meio da plataforma oficial do projeto. Entre os itens disponíveis estão pelúcias, enquanto novos produtos, como miniaturas colecionáveis, materiais escolares, vestuário e artigos para festas infantis, serão lançados posteriormente. O projeto também prevê uma estratégia de licenciamento para diferentes segmentos da indústria.

Arrascaeta afirmou que a iniciativa busca fortalecer a relação construída com a torcida ao longo de sua trajetória no Flamengo.

— O amor que sinto pelo Flamengo é um sentimento que mudou minha vida. Os títulos que conquistamos e as marcas que alcancei com o manto me orgulham muito. Por isso, estou muito honrado com o lançamento do Arrasquinha, um personagem que vai reforçar nossos laços, aproximar ainda mais a gente e que espero que sirva de inspiração na formação de novos rubro-negros. Seguiremos ainda mais juntos para um Flamengo cada vez mais forte.

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Segundo Daniel Fonseca, empresário do jogador, a proposta apresentada pela agência gerou aprovação imediata.

— Ficamos impressionados com a profundidade e o carinho que a AG2A dedicou a este projeto desde o primeiro dia. Quando a agência nos apresentou o conceito e o protótipo do Arrasquinha, houve um encantamento imediato pela forma como conseguiram captar a essência do Giorgian e transformá-la em algo tão especial para as crianças.

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Além da linha de produtos, o personagem será protagonista da série "As Aventuras do Arrasquinha". Os episódios, com duração entre um e dois minutos, têm lançamento previsto para outubro e serão distribuídos nas plataformas Instagram, TikTok, YouTube Shorts e Kwai. O conteúdo será voltado para crianças entre 4 e 12 anos, abordando temas como diversidade, inclusão, dedicação e trabalho em equipe.

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Sócio e Head Comercial da AG2A, Guilherme Breder afirmou que o projeto foi desenvolvido para ampliar o alcance da imagem do atleta além do ambiente esportivo.

— Na AG2A, acreditamos que o esporte é um agente transformador. Entendemos que o Giorgian é um exemplo a ser seguido e um legado a ser deixado para o público, sendo rubro-negro ou não. Assim como Zico marcou uma geração, acreditamos que o Arrascaeta tem esse mesmo potencial, e o Arrasquinha vai fazer parte desse processo. Colocamos isso em prática no projeto.

— Não é apenas um produto, é a construção de um ecossistema que liga o ídolo à sua massa de fãs através de conteúdo educativo e da eficiência do canal direto. Queremos que a primeira chuteira, o primeiro boneco e a primeira lição social para milhões de crianças sejam através do Arrasquinha.

O projeto também contará com uma iniciativa social denominada "Craque na Vida". De acordo com os responsáveis, 1% de todo o faturamento bruto será destinado a ações voltadas para escolinhas de futebol, distribuição de material escolar, projetos culturais e instituições que apoiam crianças em tratamento de doenças graves.

A CEO da Make-A-Wish Brasil, Juliana Ayrosa, destacou o potencial social da iniciativa.

— A realização de um sonho vai muito além de um momento de alegria, ela proporciona bem-estar emocional, força e esperança. Aqui no Brasil, muitos dos sonhos que realizamos estão ligados ao universo do futebol, desde ser jogador até conhecer o estádio do coração. O sonho inspira, acolhe, conecta e fortalece crianças que enfrentam doenças graves. Ver iniciativas como o Arrasquinha, unindo entretenimento, esporte e impacto social, é uma forma muito poderosa de levar esperança para tantas famílias.

O lançamento ocorre em meio a um período de destaque na carreira do uruguaio. Arrascaeta se prepara para disputar sua terceira Copa do Mundo consecutiva e acumula 16 títulos pelo Flamengo, entre eles três Libertadores, três Campeonatos Brasileiros e seis Campeonatos Cariocas. Fora de campo, o camisa 10 também se destaca pela força comercial, com números expressivos de vendas de produtos licenciados ligados à sua imagem.

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Arrascaeta, do Flamengo, exibe camisa com nome "Arrasquinha" (Foto: Divulgação)

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