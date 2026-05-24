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A derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras neste sábado (23) passou diretamente por um problema que deixou de ser pontual: expulsão de Carrascal em partidas decisivas. Advertido com o cartão vermelho após entrada de pé alto em Murilo, o meia deixou o time carioca com um jogador a menos no momento em que estava melhor na partida. A partir dali, o Alviverde encontrou espaços, dominou emocionalmente a partida e transformou a vitória em atropelo no Maracanã. Mais do que um lance isolado, porém, a expulsão reforça uma reincidência preocupante.

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Em 2026, Carrascal já soma três cartões vermelhos, todos em confrontos de enorme peso esportivo e emocional para o Flamengo. O vermelho diante do Palmeiras foi apenas o capítulo mais recente de um histórico disciplinar que passou a preocupar internamente. Antes disso, ele já havia sido expulso:

Fluminense 1-2 Flamengo (12/04/26)

Flamengo 0-2 Corinthians (01/02/26)

No clássico com o Fluminense, inclusive, Carrascal recebeu multa interna do clube após expulsão causada por jogada agressiva. Ainda assim, o cenário voltou a se repetir justamente em um dos jogos mais importantes da temporada.

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Além das expulsões, Carrascal também acumula amarelos (7) em partidas de alta tensão contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Lanús. Os números ganham ainda mais peso quando comparados ao restante da carreira. Ao longo da trajetória profissional, o colombiano soma:

62 amarelos;

7 expulsões.

Expulsões de Carrascal pelo Flamengo em 2026 (Foto: Arte/LAnce!)

Ou seja, quase metade dos cartões vermelhos da carreira aconteceram no Flamengo, e em um intervalo curto de tempo, já que chegou ao clube em agosto de 2025. Os dados ajudam a sustentar uma percepção crescente entre torcedores e bastidores: Carrascal frequentemente ultrapassa o limite em jogos decisivos.

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Trauma contra o Palmeiras já aconteceu antes na carreira

O episódio deste sábado também reviveu um trauma antigo do meia colombiano. Muito antes de vestir as cores do Flamengo, Carrascal já havia sido expulso justamente contra o Palmeiras em uma partida decisiva de Libertadores.

Em 2021, ainda como camisa 10 do River Plate, o colombiano recebeu cartão vermelho na semifinal do torneio continental. Na ocasião, o River perdeu por 3 a 0 e acabou eliminado pelo Palmeiras. Após aquela partida, Carrascal admitiu ter sentido forte impacto emocional pela expulsão.

— Foi uma queda. Fiquei deprimido depois de ver o que fiz. Pedi desculpas aos meus colegas, falei com o Gallardo e ele me disse que nós aprendemos com os erros — disse Carrascal ao jornal "Clarín".

Quase cinco anos depois, o roteiro se repetiu de maneira simbólica: novamente contra o Palmeiras, novamente em um jogo grande e novamente com impacto direto no resultado.

Debate sobre expulsão não elimina responsabilidade

Após a partida, o técnico Leonardo Jardim saiu em defesa do jogador e afirmou que o lance foi mais imprudente do que agressivo. O treinador ainda questionou os critérios da arbitragem.

— Uma coisa é jogo agressivo, outra coisa é pé alto. Acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo (...) Acho que é muito fácil dar vermelho ao Flamengo — analisou Jardim.

Entrada dura de Carrascal em Murilo em Flamengo x Palmeiras (Foto: Mateus Dutra/AGIF/Folhapress)

Parte da torcida rubro-negra também argumentou que Carrascal não teve intenção de agressão e que o lance seria apenas para cartão amarelo. O árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES), inclusive, foi muito vaiado e xingado pela expulsão.

Mas, pela interpretação atual da arbitragem, entradas com pé alto atingindo adversário em zona perigosa frequentemente terminam em expulsão, independentemente da intenção do jogador. E esse talvez nem seja o principal ponto. O problema central foi o risco assumido por Carrascal em um contexto que exigia controle emocional absoluto, pois se tratava de um jogo entre os líderes do Brasileirão.

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Talento técnico começa a dividir espaço com desgaste emocional

Carrascal segue sendo um jogador de qualidade técnica evidente, capaz de oferecer criatividade, drible e desequilíbrio ofensivo ao elenco rubro-negro. Inclusive, é ele, atualmente, o responsável por substituir Arrascaeta, lesionado. Mas a repetição de expulsões em partidas grandes começa a criar um debate inevitável dentro do Flamengo: até que ponto o talento compensa o risco emocional que o meia traz ao time? Neste sábado, o custo foi alto. E os números mostram que o problema deixou de ser exceção.

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