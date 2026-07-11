Flamengo vende zagueiro Da Mata, destaque na base, para clube europeu
Zagueiro de 20 anos assinará contrato de três temporadas com o Konyaspor
O Flamengo acertou a venda do zagueiro Da Mata, de 20 anos, para o Konyaspor, da Turquia. O defensor viaja neste sábado (11) para realizar exames médicos e assinar contrato de três temporadas com o clube turco, que pagará 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão) por 70% dos direitos econômicos do atleta.
Segundo o jornalista Guilherme Flazoeiro, que noticiou o acerto entre os clubes, o Flamengo receberá apenas 25% do valor da transferência, já que detinha esse percentual dos direitos de Da Mata. Os outros 75% pertenciam ao Grêmio, clube formador do jogador.
Flamengo optou por não ampliar participação
Da Mata chegou ao Flamengo em 2024, após deixar o Grêmio. Na ocasião, o Rubro-Negro adquiriu 25% dos direitos econômicos do atleta e tinha previsto em contrato o direito de adquirir mais duas fatias de 25% cada ao longo do vínculo. A compra sairia por 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na cotação atual).
Internamente, porém, o clube optou por não exercer essas opções de compra e permaneceu com a participação inicial.
Destaque no sub-20
Nesta temporada, Da Mata foi um dos principais nomes da equipe sub-20 do Flamengo. Além da solidez defensiva, o zagueiro chamou atenção pelo desempenho ofensivo e marcou seis gols, terminando entre os artilheiros da categoria. O defensor, inclusive, foi campeão do mundo da categoria pelo Rubro-Negro.
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