AO VIVO: Flamengo x Benfica; acompanhe em tempo real
Flamengo enfrenta o Benfica neste sábado, às 15h30 (de Brasília), em Portugal
O Flamengo enfrenta o Benfica, de Portugal, na tarde deste sábado (11), às 15h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio de Algarve, em Portugal. O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.
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34' - Samuel Lino amarela por falta em contra-ataque do Benfica.
31' - Royal chega forte em Prestianni, que acabou de entrar no Benfica.
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30' - Pedro dá elástico invertido e chuta para o gol, mas o goleiro segurou.
29' - Bola volta a rolar.
26' - Pausa para hidratação 💧
18' - Jogo esquentou em Portugal, com faltas fortes para ambos os lados.
14' - Barreiro entra forte em Bruno Henrique, que fica no chão. Árbitro não marcou falta.
12' - Benfica chega com perigo, obrigando Rossi a fazer boa defesa.
09' - No lance seguinte, Samuel Lino deu uma caneta no adversário e chutou de longe, mas sem força, parando no goleiro.
08' - Em contra-ataque, Samuel Lino tentou dar um toque de cobertura na saída do goleiro, mas Trubin espalma para fora.
05' - Jogo bem disputado em Portugal, com ambos os ataques propondo o jogo.
00' - Rola a bola para Benfica e Flamengo em Algarve
Jogadores do Flamengo no trabalho de aquecimento
Fla no #Aquecimento! 🇵🇹🟥⬛️#FLAxSLB— Flamengo (@Flamengo) July 11, 2026
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Pedro na chegada do Flamengo ao estádio
Festa da torcida do Flamengo nos arredores do Estádio de Algarve
A Nação já começou o festa antes da bola rolar para Flamengo e Benfica! 🔉#FLAxSBL— Flamengo (@Flamengo) July 11, 2026
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Jogadores do Flamengo fazem a alegria da torcida na saída para o estádio
Na saída do hotel para o Estádio Algarve, o Mengão foi recepcionado pela Nação! 😍#FLAxSLB— Flamengo (@Flamengo) July 11, 2026
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Escalação do Flamengo
Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando Jardim definiu a escalação do Flamengo com uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Rubro-Negro com o Benfica contará com o que o treinador tem de melhor à disposição.
A escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica é: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica, pela Troféu do Algarve! #FLAxSLB— Flamengo (@Flamengo) July 11, 2026
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14h30 - O Flamengo disputa o seu terceiro amistoso da intertemporada em Portugal. No primeiro compromisso, empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina. Posteriormente, venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0.
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