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AO VIVO: Flamengo x Benfica; acompanhe em tempo real

Flamengo enfrenta o Benfica neste sábado, às 15h30 (de Brasília), em Portugal

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 14:32
Atualizado há 1 minutos
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Torcida do Flamengo em Portugal
Torcida do Flamengo em Portugal (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo enfrenta o Benfica, de Portugal, na tarde deste sábado (11), às 15h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio de Algarve, em Portugal. O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.

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    34' - Samuel Lino amarela por falta em contra-ataque do Benfica.

    31' - Royal chega forte em Prestianni, que acabou de entrar no Benfica.

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    • 30' - Pedro dá elástico invertido e chuta para o gol, mas o goleiro segurou.

    29' - Bola volta a rolar.

    26' - Pausa para hidratação 💧

    18' - Jogo esquentou em Portugal, com faltas fortes para ambos os lados.

    14' - Barreiro entra forte em Bruno Henrique, que fica no chão. Árbitro não marcou falta.

    12' - Benfica chega com perigo, obrigando Rossi a fazer boa defesa.

    09' - No lance seguinte, Samuel Lino deu uma caneta no adversário e chutou de longe, mas sem força, parando no goleiro.

    08' - Em contra-ataque, Samuel Lino tentou dar um toque de cobertura na saída do goleiro, mas Trubin espalma para fora.

    05' - Jogo bem disputado em Portugal, com ambos os ataques propondo o jogo.

    00' - Rola a bola para Benfica e Flamengo em Algarve

    Jogadores do Flamengo no trabalho de aquecimento

    Pedro na chegada do Flamengo ao estádio

    Pedro na chegada do Flamengo ao amistoso contra o Benfica
    Pedro na chegada do Flamengo ao amistoso contra o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Festa da torcida do Flamengo nos arredores do Estádio de Algarve

    Jogadores do Flamengo fazem a alegria da torcida na saída para o estádio

    Escalação do Flamengo

    Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando Jardim definiu a escalação do Flamengo com uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Rubro-Negro com o Benfica contará com o que o treinador tem de melhor à disposição.

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    A escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica é: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

    14h30 - O Flamengo disputa o seu terceiro amistoso da intertemporada em Portugal. No primeiro compromisso, empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina. Posteriormente, venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0.

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    Benfica e Flamengo se enfrentam em Portugal
    Benfica e Flamengo se enfrentam em Portugal (Foto: Divulgação/Flamengo)

    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
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    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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