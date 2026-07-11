AO VIVO: Flamengo x Benfica; acompanhe em tempo real Flamengo enfrenta o Benfica neste sábado, às 15h30 (de Brasília), em Portugal

O Flamengo enfrenta o Benfica, de Portugal, na tarde deste sábado (11), às 15h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio de Algarve, em Portugal. O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.

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34' - Samuel Lino amarela por falta em contra-ataque do Benfica.

31' - Royal chega forte em Prestianni, que acabou de entrar no Benfica.

30' - Pedro dá elástico invertido e chuta para o gol, mas o goleiro segurou.

29' - Bola volta a rolar.

26' - Pausa para hidratação 💧

18' - Jogo esquentou em Portugal, com faltas fortes para ambos os lados.

14' - Barreiro entra forte em Bruno Henrique, que fica no chão. Árbitro não marcou falta.

12' - Benfica chega com perigo, obrigando Rossi a fazer boa defesa.

09' - No lance seguinte, Samuel Lino deu uma caneta no adversário e chutou de longe, mas sem força, parando no goleiro.

08' - Em contra-ataque, Samuel Lino tentou dar um toque de cobertura na saída do goleiro, mas Trubin espalma para fora.

05' - Jogo bem disputado em Portugal, com ambos os ataques propondo o jogo.

00' - Rola a bola para Benfica e Flamengo em Algarve

Jogadores do Flamengo no trabalho de aquecimento

Pedro na chegada do Flamengo ao estádio

Pedro na chegada do Flamengo ao amistoso contra o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Festa da torcida do Flamengo nos arredores do Estádio de Algarve

A Nação já começou o festa antes da bola rolar para Flamengo e Benfica! 🔉#FLAxSBL



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Jogadores do Flamengo fazem a alegria da torcida na saída para o estádio

Na saída do hotel para o Estádio Algarve, o Mengão foi recepcionado pela Nação! 😍#FLAxSLB



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Escalação do Flamengo

Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando Jardim definiu a escalação do Flamengo com uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Rubro-Negro com o Benfica contará com o que o treinador tem de melhor à disposição.

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A escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica é: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica, pela Troféu do Algarve! #FLAxSLB



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14h30 - O Flamengo disputa o seu terceiro amistoso da intertemporada em Portugal. No primeiro compromisso, empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina. Posteriormente, venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0.

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Benfica e Flamengo se enfrentam em Portugal (Foto: Divulgação/Flamengo)

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