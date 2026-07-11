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Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica, de Portugal

Equipes se enfrentam neste sábado, às 15h30, no país europeu

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 14:31
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Pedro ao lado de Leonardo Jardim durante treino do Flamengo em Portugal
Pedro ao lado de Leonardo Jardim durante treino do Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Benfica, na tarde deste sábado (11), às 15h30 (de Brasília), em duelo válido pelo Troféu do Algarve, em Portugal. Para a partida no Estádio de Algarve, que terá casa cheia, com todos os ingressos vendidos, o treinador português escalou o time rubro-negro com força máxima.

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    • Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando Jardim definiu a escalação do Flamengo com uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Rubro-Negro com o Benfica contará com o que o treinador tem de melhor à disposição.

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    Escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica

    A escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica é: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

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    Jardim define escalação do Flamengo para amistoso contra o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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    Os jogadores que defenderam suas seleções na Copa do Mundo não viajaram com a delegação para Portugal. Por isso, estão fora da partida. Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão muscular, também fica fora, assim como Ayrton Lucas, que deixou o amistoso contra o River Plate com dores.

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    Flamengo está invicto na intertemporada

    Na preparação para o segundo semestre da temporada, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o River Plate e venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0. Após a partida contra o Benfica, o Rubro-Negro encara o Olimpia, do Paraguai, em Brasília. O amistoso será no dia 17 de julho.

    Tudo sobre o jogo entre Benfica x Flamengo

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Benfica 🆚 Flamengo
    🏆 Amistoso - Troféu do Algarve,
    📆 Data e horário: sábado, 11 de julho, às 15h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).
    👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, getv e Band.
    🕴️ Arbitragem: Não divulgado
    🚩 Assistentes: Não divulgado
    📺 VAR: Não divulgado.

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