Flamengo acerta contratação do goleiro Andrew, do Gil Vicente

O Flamengo acertou a contratação do goleiro Andrew, de 24 anos, do Gil Vicente, de Portugal. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (13) para exames médicos e assinatura de contrato válido por quatro temporadas. A informação foi divulga pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Para fechar o acordo com o clube português, a diretoria rubro-negra desembolsou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) para liberação do arqueiro, que tinha contrato até o mês de junho — antes, as partes já haviam entrado em acordo por um pré-contrato.

Flamengo, Andrew e Botafogo

Andrew esteve muito perto de defender o Botafogo a partir de julho. A SAF, conforme apurou o lance, recebeu o "ok" do jogador e de um representante para fechar o negócio, mas foi surpreendida com a paralisação das negociações após entrada de outro agente, que apresentou o interesse do Flamengo. O goleiro, vale destacar, foi revelado na base alvinegra.

O principal estafe de Andrew, então, avançou nas conversas com o Flamengo, que, assim como o Botafogo, apresentou ótima valorização salarial em relação aos vencimentos no Gil Vicente e um contrato de quatro anos — o Botafogo ofereceu três temporadas de vínculo.

Pelo Gil Vicente, Andrew estreou no time profissional em 2022 e já disputou mais de 120 jogos. No Rubro-Negro, agora, brigará por posição com o argentino Rossi.

