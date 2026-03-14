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Tite vive no Cruzeiro seu segundo pior início de Brasileirão; marca só é superior ao ano do Mundial

O Cruzeiro tem apenas dois pontos em cinco jogos disputados

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/03/2026
05:00
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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Uma semana depois de conquistar o título do Campeonato Mineiro, o técnico Tite já está pressionado novamente por conta da derrota do Cruzeiro, por 2 a 0, para o Flamengo. Em 2026, o comandante vive seu segundo pior início de Campeonato Brasileiro.

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Até o momento, o Cruzeiro somou apenas dois pontos nos cinco primeiros confrontos do Brasileirão. A equipe empatou com Corinthians e Mirassol e perdeu para Botafogo, Flamengo e Coritiba.

Antes disso, o técnico só teve uma pontuação pior nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro (na era dos pontos corridos) em 2012, quando, com o Corinthians, somou apenas um ponto. Naquele ano, conquistou Libertadores e Mundial de Clubes. Vale lembrar, no entanto, que o calendário naquela época era totalmente diferente.

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Tite (Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)
Tite (Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

O terceiro pior início na era dos pontos corridos ocorreu em 2005, quando comandava o Atlético-MG. Na ocasião, somou quatro pontos.

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O melhor início de Tite no Campeonato Brasileiro ocorreu nas temporadas de 2009 e 2011, por Internacional e Corinthians, respectivamente. Nessas edições, suas equipes somaram 13 pontos em cinco jogos.

Confira desempenho de Tite nos inícios dos Campeonatos Brasileiros por pontos corridos

  • Grêmio (2003): 8 pontos
  • Atlético-MG (2005): 4 pontos
  • Internacional (2009): 13 pontos
  • Corinthians (2011): 13 pontos
  • Corinthians (2012): 1 ponto
  • Corinthians (2013): 6 pontos
  • Corinthians (2015): 7 pontos
  • Corinthians (2016): 10 pontos
  • Flamengo (2024): 8 pontos

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