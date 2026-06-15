De saída do Cruzeiro, meia desperta interesse de clubes da Série A O atleta será comprado em definitivo pelo Esquadrão de Aço

Apesar de estar encaminhado com o Athletic, o meia Ian Luccas, do Cruzeiro, poderá pintar em outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro ainda nesta temporada. O jogador de 23 anos desperta interesse de clubes brasileiros.

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Segundo apuração do Lance!, o Esquadrão de Aço está aberto à conversas pelo atleta destaque da Série B. Internamente, o clube tem um valor para abrir conversas, mas as cifras são mantidas em sigilo.

A certeza é que quem quiser tirar Ian Luccas do Athletic terá que investir pelo menos mais de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,85 milhões na cotação atual), valor investido pelo time de São João del Rei para tirar o atleta da Toca da Raposa em definitivo.

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Inicialmente, duas equipes aparecem como principais interessadas no atleta: Santos e Internacional. Porém, segundo apurou o Lance!, o Colorado nega ter interesse pelo atleta.

Ian Luccas, meia do Cruzeiro, pelo Athletic (Foto: Divulgação Athletic)

A informação da negociação do Santos por Ian Luccas foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Carreira de Ian Luccas do Cruzeiro ao Athletic

Nascido em Ribeirão Preto, Ian Luucas começou sua trajetória nas categorias de base da Ferroviária, de Araraquara. Em 2022, chegou ao Cruzeiro por empréstimo e foi contratado em definitivo em 2023, por cerca de 200 mil euros.

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Entretanto, o meio-campista não teve espaço no elenco profissional da Raposa e passou por três empréstimos, o primeiro para o Goiás, depois para a Ferroviária, e nesta temporada para o Athletic.

Inicialmente, Ian Luccas firmou empréstimo de uma temporada com o Esquadrão de Aço. Porém, com o destaque, a diretoria alvinegra lutou pela permanência do atleta.

Nesta temporada, o meio-campista fez 21 partidas pela equipe de São João del Rei, com cinco gols marcados e três assistências.

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