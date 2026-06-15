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Clube da Série B encaminha contratação em definitivo de jogador do Cruzeiro

O jogador de 23 anos deverá ficar no Athletic

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/06/2026 15:34
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Ian Luccas pelo Athletic (Foto: Divulgação Athletic)
Ian Luccas pelo Athletic (Foto: Divulgação Athletic)

Emprestado pelo Cruzeiro ao Athletic Club, da Série B Ian Luccas deverá ser contratado em definitivo pelo Esquadrão de Aço.

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    • Segundo apuração do Lance!, a diretoria da equipe do interior de Minas Gerais tem negociações avançadas com a Raposa para fechar contrato com o jogador.

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    A ideia do Athletic é parcelar aproximadamente 1 milhão de euros (na cotação atual, R$ 5,85 milhões) para contratar Ian Luccas.

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    Jogador do Cruzeiro, Ian Luccas disputa a Série B pelo Athletic (Foto: Divulgação Athletic)

    A informação de que o Esquadrão de Aço encaminhou a contratação de Ian Luccas foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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    Carreira de Ian Luccas do Cruzeiro ao Athletic

    Nascido em Ribeirão Preto, Ian Luucas começou sua trajetória nas categorias de base da Ferroviária, de Araraquara. Em 2022, chegou ao Cruzeiro por empréstimo e foi contratado em definitivo em 2023, por cerca de 200 mil euros.

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    Entretanto, o meio-campista não teve espaço no elenco profissional da Raposa e passou por três empréstimos, o primeiro para o Goiás, depois para a Ferroviária, e nesta temporada para o Athletic.

    Inicialmente, Ian Luccas firmou empréstimo de uma temporada com o Esquadrão de Aço. Porém, com o destaque, a diretoria alvinegra lutou pela permanência do atleta.

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    Nesta temporada, o meio-campista fez 21 partidas pela equipe de São João del Rei, com cinco gols marcados e três assistências.

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