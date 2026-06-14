AO VIVO: Acompanhe o card completo do UFC Casa Branca com Alex Poatan
Evento acontece na Casa Branca, a partir das 21h (de Brasília)
O UFC voltou com força neste domingo (14), direto da Casa Branca, residência presidencial dos Estados Unidos, com um evento especial. Nas lutas principais, duas disputas de cinturão: dos leves, com Ilia Topuria e Justin Gaethje; e dos pesados, com Alex Poatan e Ciryl Gane.
ATUALIZAÇÃO: Evento começará às 21h (de Brasília)
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Veja os resultados das lutas do UFC Casa Branca
*EM ATUALIZAÇÃO
21h30 - Hino dos Estados Unidos é cantado no início das homenagens
21h15 - Você sabia que o UFC Casa Branca, na verdade, se chama UFC Freedom 250? Clique aqui para conhecer a origem do nome
21h10 - Relembre as encaradas dos brasileiros do UFC Casa Branca: Alex Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes
As encaradas do #UFCWhiteHouse foram ÉPICAS! 🚨— UFC Brasil (@UFCBrasil) June 14, 2026
Enfim chegou o grande dia, galera! ✅
É HOJE | Assista ao vivo a partir das 19h, com as lutas às 21h, no @ParamountPlusBR!
[ UFC Freedom 250 apresentado por @CryptoCom e @RamTrucks ] pic.twitter.com/c7hWx9DiCn
21h - Evento começou! É dia de fazer história!
20h50 - Falta pouco para a ação começar! Os vestiários já estão prontos para receberem as estrelas
Os vestiários de hoje estão diferentes! 🤩— UFC Brasil (@UFCBrasil) June 14, 2026
A cobertura do #UFCWhiteHouse começa às 21h (de Brasília) só no @ParamountPlusBR! 💪
[ Apresentado por @CryptoCom & @RamTrucks ] pic.twitter.com/wqthRduLcn
20h30 - Mudanças de planos! Evento começa às 21h, mas a primeira está prevista para começar às 22h
ATUALIZAÇÃO— UFC Brasil (@UFCBrasil) June 14, 2026
A cobertura ao vivo do UFC Freedom 250 no Paramount+ vai começar às 21h (horário de Brasília). pic.twitter.com/RGaqrfisjT
20h15 - O dia de emoções está agendado para às 21h (de Brasília)
➡️ Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan
FICHA TÉCNICA
UFC Freedom 250
📆 Data: 14 de junho de 2025
⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Completo - 21h
Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia
🥊 Aposte em Alex Poatan no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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