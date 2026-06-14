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AO VIVO: Acompanhe o card completo do UFC Casa Branca com Alex Poatan

Evento acontece na Casa Branca, a partir das 21h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 20:19
Atualizado há 0 minutos
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Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

O UFC voltou com força neste domingo (14), direto da Casa Branca, residência presidencial dos Estados Unidos, com um evento especial. Nas lutas principais, duas disputas de cinturão: dos leves, com Ilia Topuria e Justin Gaethje; e dos pesados, com Alex Poatan e Ciryl Gane.

ATUALIZAÇÃO: Evento começará às 21h (de Brasília)

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    Veja os resultados das lutas do UFC Casa Branca

    *EM ATUALIZAÇÃO

    21h30 - Hino dos Estados Unidos é cantado no início das homenagens

    21h15 - Você sabia que o UFC Casa Branca, na verdade, se chama UFC Freedom 250? Clique aqui para conhecer a origem do nome

    21h10 - Relembre as encaradas dos brasileiros do UFC Casa Branca: Alex Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes

    21h - Evento começou! É dia de fazer história!

    20h50 - Falta pouco para a ação começar! Os vestiários já estão prontos para receberem as estrelas

    20h30 - Mudanças de planos! Evento começa às 21h, mas a primeira está prevista para começar às 22h

    20h15 - O dia de emoções está agendado para às 21h (de Brasília)

    ➡️ Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan

    FICHA TÉCNICA
    UFC Freedom 250

    📆 Data: 14 de junho de 2025
    ⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Completo - 21h

    Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
    Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
    Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
    Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
    Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
    Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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