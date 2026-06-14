AO VIVO: Acompanhe o card completo do UFC Casa Branca com Alex Poatan Evento acontece na Casa Branca, a partir das 21h (de Brasília)

O UFC voltou com força neste domingo (14), direto da Casa Branca, residência presidencial dos Estados Unidos, com um evento especial. Nas lutas principais, duas disputas de cinturão: dos leves, com Ilia Topuria e Justin Gaethje; e dos pesados, com Alex Poatan e Ciryl Gane.



ATUALIZAÇÃO: Evento começará às 21h (de Brasília)

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Veja os resultados das lutas do UFC Casa Branca

*EM ATUALIZAÇÃO

21h30 - Hino dos Estados Unidos é cantado no início das homenagens

21h15 - Você sabia que o UFC Casa Branca, na verdade, se chama UFC Freedom 250? Clique aqui para conhecer a origem do nome

21h10 - Relembre as encaradas dos brasileiros do UFC Casa Branca: Alex Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes

As encaradas do #UFCWhiteHouse foram ÉPICAS! 🚨



Enfim chegou o grande dia, galera! ✅



É HOJE | Assista ao vivo a partir das 19h, com as lutas às 21h, no @ParamountPlusBR! ⁣⁣

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[ UFC Freedom 250 apresentado por @CryptoCom e @RamTrucks ] pic.twitter.com/c7hWx9DiCn — UFC Brasil (@UFCBrasil) June 14, 2026

21h - Evento começou! É dia de fazer história!

20h50 - Falta pouco para a ação começar! Os vestiários já estão prontos para receberem as estrelas

Os vestiários de hoje estão diferentes! 🤩



A cobertura do #UFCWhiteHouse começa às 21h (de Brasília) só no @ParamountPlusBR! 💪



[ Apresentado por @CryptoCom & @RamTrucks ] pic.twitter.com/wqthRduLcn — UFC Brasil (@UFCBrasil) June 14, 2026

20h30 - Mudanças de planos! Evento começa às 21h, mas a primeira está prevista para começar às 22h

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A cobertura ao vivo do UFC Freedom 250 no Paramount+ vai começar às 21h (horário de Brasília). pic.twitter.com/RGaqrfisjT — UFC Brasil (@UFCBrasil) June 14, 2026

20h15 - O dia de emoções está agendado para às 21h (de Brasília)

➡️ Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan

FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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