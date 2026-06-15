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Técnico de Cabo Verde contou com ajuda de Jardim, do Flamengo, antes da Copa do Mundo; entenda

Seleção conseguiu empate histórico contra a Espanha

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 17:29
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Bubista, técnico de Cabo Verde, e Jardim, do Flamengo, na Toca da Raposa (Foto: Divulgação)
Bubista, técnico de Cabo Verde, e Jardim, do Flamengo, na Toca da Raposa (Foto: Divulgação)

A seleção de Cabo Verde, que fez história na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15) ao empatar com a Espanha, tem uma ligação em comum com Leonardo Jardim, técnico do Flamengo. Antes da disputa do Mundial, Pedro Brito, o "Bubista", treinador dos Tubarões Azuis, participou de uma espécie de intercâmbio com o técnico rubro-negro, que, à época, comandava o Cruzeiro.

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    • A visita de Pedro Brito e de outros representantes de Cabo Verde ao Cruzeiro, na Toca da Raposa, ocorreu em julho do ano passado, antes da brilhante campanha da seleção nas Eliminatórias Africanas, que garantiu a classificação para a Copa do Mundo.

    Bubista, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, passou alguns dias na Toca da Raposa, centro de treinamento cruzeirense, onde acompanhou de perto algumas atividades comandadas pelo treinador português, atualmente no Flamengo.

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    - Com a colaboração de amigos muito próximos da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube, conseguimos viabilizar a visita. Tivemos a sorte de encontrar pessoas receptivas e bem posicionadas, pois não é habitual conseguir o aval de um treinador profissional em plena competição e, ainda por cima, em um campeonato como o Brasileirão, para esse tipo de troca de conhecimento - disse Bubista, dias após o período com Jardim, técnico do Flamengo.

    Bubista, técnico de Cabo Verde, e Jardim, do Flamengo, na Toca da Raposa (Foto: Divulgação)
    Bubista, técnico de Cabo Verde, e Jardim, do Flamengo, na Toca da Raposa (Foto: Divulgação)

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    Próximos jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Após o empate histórico com a Espanha, Cabo Verde encara o Uruguai no dia 21 de junho e encerra sua participação na fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26.

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