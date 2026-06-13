Vídeo de 40s visto por técnico do Cruzeiro mudou a carreira de Igor Thiago, hoje na Seleção O atacante é opção para a Ancelotti na Copa do Mundo

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Opção no elenco de Carlo Ancelotti para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Igor Thiago iniciou sua trajetória no futebol no Verê, equipe do interior do Paraná. Entretanto, o atacante apareceu para o futebol brasileiro mesmo vestindo o uniforme celeste do Cruzeiro.

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Nascido em 26 de junho de 2001, em Gama, no Distrito Federal, Igor Thiago Nascimento Rodrigues foi criado em Goiás, na Cidade Ocidental. Ainda criança, fez trabalhos na feira, foi servente de pedreiro e entregou panfletos de supermercado.

Nas quatro linhas, iniciou sua carreira no Grêmio Ocidental, do futsal ao campo. Até que, em 2017, foi aprovado no Sub-17 do Verê, do Paraná.

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Início da carreira de Igor Thiago no Cruzeiro

E a trajetória dele na Toca da Raposa I começou de maneira curiosa. Um vídeo de apenas 40 segundos fez os membros da comissão técnica da base do Cabuloso se encantarem por ele.

– O Igor Thiago, a história dele é bem interessante. A gente já estava disputando a Copa do Brasil Sub-20 em 2019, em março. Então, o diretor da base, Amarildo Ribeiro, estava no treino e me mostrou um vídeo de cerca de 40 segundos, de uns lances dele jogando pelo Verê – relembrou Ricardo Resende, ex-técnico da base celeste em entrevista ao Lance!.

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Igor Thiago no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na época, o elenco celeste contava com outras promessas, algumas no setor do atacante. Mesmo assim, os lapidadores de talentos da Raposa se interessaram pelo jogador e o convidaram para um teste em um treino coletivo.

– A gente tinha também o Vinícius Popó, que era uma joia da base do Cruzeiro. Na época, o Popó estava até com uma proposta do Benfica. O Benfica estava interessado em comprar o Popó – relembrou.

– Poxa, ele no time reserva, a dupla de zaga era o Edu e o Cacá. Ele conseguiu driblar os dois, fazer jogadas, fazer gol e aí chamou a atenção de todo mundo, né? Minha, do Célio Lúcio, do nosso diretor na época, o Amarildo — relatou Resende.

"Opa, esse jogador é interessante."

Ricardo Resende (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Aprovado após o desempenho no treinamento, Igor Thiago foi rapidamente inscrito na Copa do Brasil da categoria Sub-20. O atacante se destacou pelo poder de decisão, marcando um gol contra o Corinthians nas quartas de final do torneio.

– Ele começou a desenvolver. Nós chegamos até a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Palmeiras. Ele entra também e faz um gol. O Igor Thiago estava tão bem que, quando chegou o Brasileiro Sub-20 em 2019, eu mudei um pouco o sistema de jogo, que a gente jogava ali num 4-3-3, com um volante, um meia e dois atacantes, para poder colocar o Igor Thiago jogando junto com o Popó — disse.

Igor Thiago no profissional do Cruzeiro

Em evolução, Igor Thiago foi alçado ao profissional da Raposa em 2020, no primeiro ano da equipe na Série B. Recentemente, o atleta revelou que viveu na Raposa um princípio de depressão e chegou a pensar em largar o futebol.

Pelo Cabuloso, o centroavante fez 64 partidas, com 10 gols marcados e 3 assistências. Nesse período, precisou, em média, de 210 minutos para participar de um gol, segundo dados do Sofascore.

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Estatísticas de Igor Thiago pelo Cruzeiro

64 jogos (27 titular) 10 gols 3 assistências 210 minutos para participar de gol 1.2 finalizações (0.5 no gol) por jogo 46% pontaria na finalização 29% conversão de chances claras 0.7 passes decisivos por jogo 10.5 chutes para marcar gol 44% eficiência nos duelos 48% eficiência nos duelos aéreos

Contratado sem custos vindo do Verê em 2018, o centroavante foi negociado por 1,32 milhão de euros para o Ludogorets, da Hungria. Duas temporadas depois, foi contratado pelo Club Brugge por 11 milhões de euros. Posteriormente, foi contratado pelo Brentford, por 33 milhões de euros.

Em uma carreira que movimentou 45.32 milhões de euros, o Cruzeiro apenas com 1,32 milhão em valores vindos diretamente da transferência.

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