Reforço do Cruzeiro: confira estatísticas de Gabriel Rojas no Racing O atleta está próximo de ser anunciado como reforço da Raposa

Jogador importante no Racing, Gabriel Rojas está próximo de ser anunciado como jogador do Cruzeiro. Nesta sexta-feira (12), o atleta desembarcou em Belo Horizonte para realizar exames e assinar seu contrato com a Raposa.

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Na equipe argentina, o lateral-esquerdo era titular absoluto e personagem importante. Em quatro temporadas pela Academia, ele disputou 141 partidas, com cinco gols marcados e 22 assistências.

Em sua chegada à Belo Horizonte, Gabriel Rojas explicou que tem um estilo de jogo mais ofensivo e gosta de dar assistências para seus companheiros.

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– Eu gosto mais de atacar, ajudar meus companheiros com assistências. Ultimamente, os números têm sido muito bons, mas sempre mantenho um perfil discreto quando estou trabalhando. Estou focado em trabalhar. Gostaria de agradecer a confiança do Cruzeiro – comentou o jogador.

Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)

Confira estatísticas de Gabriel Rojas pelo Racing

141 jogos (137 titular) 5 gols 22 assistências 1.3 passes decisivos por jogo 35 grandes chances criadas 0.8 finalizações por jogo 28% de acerto nos cruzamentos 0.7 interceptações por jogo 1.5 desarmes por jogo 52% de eficiência nos duelos 1.0 falta por jogo

Quem é Gabriel Rojas?

Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.

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Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.

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