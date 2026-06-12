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Reforço do Cruzeiro: confira estatísticas de Gabriel Rojas no Racing

O atleta está próximo de ser anunciado como reforço da Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/06/2026 18:30
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Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)
Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)

Jogador importante no Racing, Gabriel Rojas está próximo de ser anunciado como jogador do Cruzeiro. Nesta sexta-feira (12), o atleta desembarcou em Belo Horizonte para realizar exames e assinar seu contrato com a Raposa.

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  • Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)

    Em Belo Horizonte, Rojas se apresenta para torcida do Cruzeiro: ‘Gosto de atacar’

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    • Na equipe argentina, o lateral-esquerdo era titular absoluto e personagem importante. Em quatro temporadas pela Academia, ele disputou 141 partidas, com cinco gols marcados e 22 assistências.

    Em sua chegada à Belo Horizonte, Gabriel Rojas explicou que tem um estilo de jogo mais ofensivo e gosta de dar assistências para seus companheiros.

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    – Eu gosto mais de atacar, ajudar meus companheiros com assistências. Ultimamente, os números têm sido muito bons, mas sempre mantenho um perfil discreto quando estou trabalhando. Estou focado em trabalhar. Gostaria de agradecer a confiança do Cruzeiro – comentou o jogador.

    Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)
    Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)

    Confira estatísticas de Gabriel Rojas pelo Racing

    1. 141 jogos (137 titular)
    2. 5 gols
    3. 22 assistências
    4. 1.3 passes decisivos por jogo
    5. 35 grandes chances criadas
    6. 0.8 finalizações por jogo
    7. 28% de acerto nos cruzamentos
    8. 0.7 interceptações por jogo
    9. 1.5 desarmes por jogo
    10. 52% de eficiência nos duelos
    11. 1.0 falta por jogo

    Quem é Gabriel Rojas?

    Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.

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    Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

    Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

    Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

    Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução)
    Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução)

    Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.

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