Cruzeiro amarga lanterna da 5ª rodada e lidera estatísticas negativas no Brasileirão

Com os jogos da última quinta-feira (12), o Cruzeiro fechou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro na lanterna, com apenas dois pontos somados. Além disso, o Cruzeiro ainda é líder de duas estatísticas negativas.

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O time comandado pelo técnico Tite tem a pior defesa do torneio, com 11 gols sofridos e o pior saldo, com -7. O Cabuloso ainda tem o segundo pior ataque do Brasileirão, com apenas quatro gols marcados.

Tite (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Este é o pior início da equipe na competição desde que ela passou a ser disputada em pontos corridos. Antes, apenas em 2007 a Raposa esteve na zona de rebaixamento neste período. Naquela ocasião, a equipe mineira tinha quatro pontos e estava na 17ª colocação.

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A equipe comandada por Tite busca uma reação neste domingo (15), contra o Vasco. O comandante ressaltou que a partida é uma chance de virar a chave na temporada.

– A pontuação está abaixo sim. Vou repetir, temos consciência disso. Da grandeza, da expectativa e da baixa pontuação. Se tivéssemos a vitória contra o Corinthians, contra o Coritiba. Talvez estivéssemos em uma situação, não condizente, mas estamos pagando o preço. Sempre no próximo jogo que podemos reverter. Temos consciência que domingo é uma oportunidade para começar uma recuperação. Não somos alienados, temos a sabedoria da expectativa, da equipe como um todo, não é alijado de sua responsabilidade – disse o técnico.

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Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro voltou à lanterna do Campeonato Brasileiro. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar o Vasco, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

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