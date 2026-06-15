Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
Torneio retorna a partir de 22 de julho
A Copa do Brasil Feminina definiu na tarde desta segunda-feira (15) os confrontos das oitavas de final da edição de 2026. O sorteio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e também estabeleceu os mandos de campo da fase, disputada em jogo único.
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Entre os classificados estão equipes da Série A1 do Brasileirão Feminino Feminino, como Corinthians, Ferroviária, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e Red Bull Bragantino, além de clubes que vêm se destacando na A2 e na A3, casos de Atlético-PI, Coritiba, Itabirito e 3B da Amazônia.
Os destaques dos confrontos ficam para o clássico entre Ferroviária e Corinthians, com mando de campo grená, e Fluminense e Cruzeiro, com o Tricolor como mandante. Ainda se enfrentam, no Rio, Vasco e quem passar da partida entre Mauaense ou São Paulo, que será definida no dia 7 de julho, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá (SP).
O Botafogo recebe o Red Bull Bragantino em confronto de dois clubes da primeira divisão. O Flamengo terá o 3B da Amazônia como adversário, o Itabirito recebe o Bahia, e o Atlético Mineiro o Atlético Piauiense. No Sul, Coritiba e Internacional duelam em jogo único, no Paraná.
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Formato
A fase marca a retomada da competição após a pausa para a Copa do Mundo e as partidas estão previstas para começar a partir de 22 de julho. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. A competição seguirá em formato eliminatório até a decisão, marcada para 15 de novembro.
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Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026:
- Fluminense x Cruzeiro
- Flamengo x 3B da Amazônia
- Botafogo x RB Bragantino
- Ferroviária x Corinthians
- Vasco x Mauaense ou São Paulo (a definir)
- Coritiba x Internacional
- Itabirito x Bahia
- Atlético-MG x Atlético-PI
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