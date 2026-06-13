logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do Brasil

O Cruzeiro criou três atletas que estão na Copa do Mundo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/06/2026 16:58
Favorite o Lance! no Google
Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)
Igor Thiago e Éderson estão na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Cruzeiro)

O Brasil estreará no Mundial na noite deste sábado (13), às 19h (de Brasília), em partida contra o Marrocos. Horas antes do duelo, o Cruzeiro destacou em sua redes sociais a presença de atletas revelados na Toca da Raposa I na Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Igor Thiago (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Vídeo de 40s visto por técnico do Cruzeiro mudou a carreira de Igor Thiago, hoje na Seleção

    Cruzeiro
    Há 21 horas
  • Lance!

    Reforço do Cruzeiro: confira estatísticas de Gabriel Rojas no Racing

    Cruzeiro
    Há 22 horas
  • Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)

    Em Belo Horizonte, Rojas se apresenta para torcida do Cruzeiro: ‘Gosto de atacar’

    Cruzeiro
    Há 1 dia

    • Nesta edição do Mundial, a Seleção Brasileira conta com dois atletas que passaram pelo Cabuloso. O atacante Igor Thiago e o volante Éderson.

    Ambos atuaram juntos nas categorias de base do Cruzeiro em 2019. Além dos dois, Maurício, naturalizado paraguaio, também está na Copa do Mundo e foi criado na Raposa.

    Trio criado no Cruzeiro rendeu pouco ao clube

    Destaques da base, nenhum dos três atletas passou dos 100 jogos disputados pela Raposa, e apenas o atacante fez mais de 50 partidas. Juntos, no profissional, o trio soma 18 gols marcados e seis assistências.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    Segundo dados do Transfermarkt, somados os três jogadores movimentaram aproximadamente 85,88 milhões de euros. Entretanto, deste montante, o Cruzeiro ficou com apenas 1,5 milhão de euros, 1,75%.

    Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual auxiliar permanente do Confiança e ex-técnico da base do Cruzeiro, que trabalhou com o trio, lamentou o pouco tempo que eles permaneceram no clube.

    continua após a publicidade
    Trio criado nas categorias de base do Cruzeiro está na Copa do Mundo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )
    Trio criado nas categorias de base do Cruzeiro está na Copa do Mundo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

    – Foi o momento da queda do Cruzeiro. Foi um momento que, se não tivesse essa situação de rebaixamento, entrou um conselho gestor, tiveram problemas políticos. Talvez, se não tivesse acontecido isso, mais atletas teriam ficado mais tempo e dariam alegrias para a torcida do Cruzeiro. O Éderson saiu, o Maurício saiu cedo, o Jadsom — relembrou.

    – Muitos jogadores que poderiam ter ficado mais tempo, dado retorno técnico e financeiro. O próprio Estêvão. Eu lembro que, quando o vi jogando na final da Copa do Brasil Sub-20, vencemos o Palmeiras por 4 a 3, mas perdemos nos pênaltis. No outro dia, ele, com 13 anos, veio falar comigo, deu parabéns pelo jogo. O Cruzeiro é um celeiro de talentos. Feliz por terem se dado bem. E torcer para o Pedrinho, com um trabalho excelente, o Adilson Batista, o Mairon Cesar — disse Ricardo Resende ao Lance!.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Igor Thiago (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroVídeo de 40s visto por técnico do Cruzeiro mudou a carreira de Igor Thiago, hoje na SeleçãoHá 9 horas
    CruzeiroReforço do Cruzeiro: confira estatísticas de Gabriel Rojas no RacingHá 22 horas
    Taça do Campeonato Mineiro Feminino. (Foto: Cris Mattos / FMF)
    Futebol FemininoCampeonato Mineiro Feminino inicia em setembro com sete timesHá 23 horas
    Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)
    CruzeiroEm Belo Horizonte, Rojas se apresenta para torcida do Cruzeiro: 'Gosto de atacar'Há 1 dia
    Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)
    CruzeiroApós imprevisto, Rojas desembarca em Belo Horizonte para assinar com o CruzeiroHá 1 dia
    Gerson é apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
    CruzeiroConfira desempenho dos jogadores contratados pelo Cruzeiro em 2026Há 1 dia

    Mais LANCE!

    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda
    Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Clube europeu encaminha contratação de Kaiki, lateral do Cruzeiro
    Ruan Índio marcou na vitória do Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
    Ruan Índio marca no fim, e Cruzeiro vence o Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20
    Gabriel Rojas está próximo do Cruzeiro (Foto: Reprodução)
    Rojas encerra férias e é esperado em Belo Horizonte para realizar exames e fechar com o Cruzeiro
    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre final da Copa (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre Copa do Mundo; três deixam Brasil fora da final
    Ricardo Resende no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Ex-técnico da base do Cruzeiro relembra início de dupla que está na Copa do Mundo
    Sub-20 do Cruzeiro em 2019 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Talento desperdiçado? Trio que está na Copa do Mundo foi formado no Cruzeiro, mas pouco aproveitado
    Kaio Jorge treinando nas férias (Foto: Imagem cedida ao Lance!)
    Cruzeiro: Kaio Jorge abre mão de parte das férias para intensificar preparação física
    Jogadores do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
    Jogador do Cruzeiro abre o jogo sobre ter ficado fora da Copa do Mundo: 'Me senti triste'
    Christian (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro recebe proposta de clube europeu por Christian
    Brasil 4 x 2 Peru - Copa de 1970
    Campeão da Copa em 1970 critica série sobre o tri: 'Sensacionalista'
    Otávio em Católica x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Solução em momento conturbado, Otávio foi protagonista em virada de chave do Cruzeiro
    Bruno Alves (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro encaminha empréstimo de zagueiro para clube inglês
    Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Lucas Silva revela como elenco do Cruzeiro reagiu ao duelo com o Flamengo na Libertadores