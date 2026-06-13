Cruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do Brasil O Cruzeiro criou três atletas que estão na Copa do Mundo

O Brasil estreará no Mundial na noite deste sábado (13), às 19h (de Brasília), em partida contra o Marrocos. Horas antes do duelo, o Cruzeiro destacou em sua redes sociais a presença de atletas revelados na Toca da Raposa I na Copa do Mundo.

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Nesta edição do Mundial, a Seleção Brasileira conta com dois atletas que passaram pelo Cabuloso. O atacante Igor Thiago e o volante Éderson.

Ambos atuaram juntos nas categorias de base do Cruzeiro em 2019. Além dos dois, Maurício, naturalizado paraguaio, também está na Copa do Mundo e foi criado na Raposa.

Trio criado no Cruzeiro rendeu pouco ao clube

Destaques da base, nenhum dos três atletas passou dos 100 jogos disputados pela Raposa, e apenas o atacante fez mais de 50 partidas. Juntos, no profissional, o trio soma 18 gols marcados e seis assistências.

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Segundo dados do Transfermarkt, somados os três jogadores movimentaram aproximadamente 85,88 milhões de euros. Entretanto, deste montante, o Cruzeiro ficou com apenas 1,5 milhão de euros, 1,75%.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual auxiliar permanente do Confiança e ex-técnico da base do Cruzeiro, que trabalhou com o trio, lamentou o pouco tempo que eles permaneceram no clube.

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Trio criado nas categorias de base do Cruzeiro está na Copa do Mundo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

– Foi o momento da queda do Cruzeiro. Foi um momento que, se não tivesse essa situação de rebaixamento, entrou um conselho gestor, tiveram problemas políticos. Talvez, se não tivesse acontecido isso, mais atletas teriam ficado mais tempo e dariam alegrias para a torcida do Cruzeiro. O Éderson saiu, o Maurício saiu cedo, o Jadsom — relembrou.

– Muitos jogadores que poderiam ter ficado mais tempo, dado retorno técnico e financeiro. O próprio Estêvão. Eu lembro que, quando o vi jogando na final da Copa do Brasil Sub-20, vencemos o Palmeiras por 4 a 3, mas perdemos nos pênaltis. No outro dia, ele, com 13 anos, veio falar comigo, deu parabéns pelo jogo. O Cruzeiro é um celeiro de talentos. Feliz por terem se dado bem. E torcer para o Pedrinho, com um trabalho excelente, o Adilson Batista, o Mairon Cesar — disse Ricardo Resende ao Lance!.

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