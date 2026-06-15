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Um chega e outro sai? Compare os números de Rojas e Kaiki, do Cruzeiro

O argentino deverá substituir o lateral no Cruzeiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/06/2026 06:15
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Rojas e Kaiki (Foto: Reprodução/ Divulgação Cruzeiro)
Rojas e Kaiki (Foto: Reprodução/ Divulgação Cruzeiro)

Enquanto o Cruzeiro está apenas esperando detalhes burocráticos para anunciar a contratação de Gabriel Rojas, do Racing, o clube também está muito perto de se despedir de Kaiki, que atua como lateral-esquerdo na equipe atualmente.

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    • O cria da Toca está próximo de ser vendido para o Como, da Itália, por cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 88 milhões na cotação atual).

    Com isso, a tendência é que a Raposa mude de lateral-esquerdo no segundo semestre. Além de Kaiki, Kauã Prates também deixará o clube em agosto, rumo ao Borussia Dortmund.

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    Estatísticas de Rojas pelo Racing e Kaiki pelo Cruzeiro

    Mais velho, o jogador argentino tem passagens por outros clubes, mas se destacou pelo Racing. Pela Academia, fez 141 jogos, com cinco gols marcados e deu 22 assistências. Nesse período, teve 52% de eficácia nos duelos e fez em média 1,5 desarme por jogo.

    Enquanto isso, Kaiki entrou em campo com o uniforme celeste em 129 ocasiões, marcando dois gols e dando dez assistências. Na defesa, porém, tem média de 2,1 desarmes por jogo e 50% de eficácia nos duelos.

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    Kaiki Bruno pelo Cruzeiro

    1. 129 jogos (106 titular)
    2. 2 gols
    3. 10 assistências
    4. 0.6 passes decisivos por jogo
    5. 24 grandes chances criadas
    6. 0.8 finalizações por jogo
    7. 23% de acerto nos cruzamentos
    8. 1.1 interceptações por jogo
    9. 2.1 desarmes por jogo
    10. 50% de eficiência nos duelos
    11. 1.7 faltas por jogo
    Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Gabriel Rojas pelo Racing

    141 jogos (137 titular)
    5 gols
    22 assistências
    1.3 passes decisivos por jogo
    35 grandes chances criadas
    0.8 finalizações por jogo
    28% de acerto nos cruzamentos
    0.7 interceptações por jogo
    1.5 desarmes por jogo
    52% de eficiência nos duelos
    1.0 falta por jogo

    Números de Gabriel Rojas por outros clubes

    Antes de chegar ao Racing, Gabriel Rojas passou pelo San Lorenzo e pelo Querétaro-MEX. Pelo clube mexicano, fez apenas 19 partidas oficiais, com três assistências. Pelo clube que foi criado, fez 94 partidas, com 1 gol marcado e três assistência.

    Pelo San Lorenzo, o lateral-esquerdo teve média de 1 passe decisivo por jogo, além de 1,7 desarmes e 1, 5 interceptações, com 51% de eficácia nos duelos.

    Gabriel Rojas pelo Querétaro

    • 19 jogos (18 titular)
    • 3 assistências
    • 1.1 passes decisivos por jogo
    • 2 grandes chances criadas
    • 0.6 finalizações por jogo
    • 28% de acerto nos cruzamentos
    • 0.8 interceptações por jogo
    • 1.6 desarmes por jogo
    • 46% de eficiência nos duelos
    • 1.5 faltas por jogo

    Gabriel Rojas pelo San Lorenzo

    1. 94 jogos (90 titular)
    2. 1 gol
    3. 3 assistências
    4. 1.0 passe decisivo por jogo
    5. 9 grandes chances criadas
    6. 0.4 finalizações por jogo
    7. 33% de acerto nos cruzamentos
    8. 1.5 interceptações por jogo
    9. 1.7 desarmes por jogo
    10. 51% de eficiência nos duelos
    11. 1.3 faltas por jogo

    Quem é Gabriel Rojas?

    Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.

    Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

    Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

    Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

    Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução)
    Gabriel Rojas deverá substituir Kaiki no Cruzeiro (Foto: Reprodução)

    Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.

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