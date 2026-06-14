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Artur Jorge x Tite: confira comparativo dos técnicos do Cruzeiro em 2026

O treinador português teve superioridade no embate

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/06/2026 06:15
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Tite e Artur Jorge (Fotos: Gustavo Aleixo/ Divulgação Cruzeiro)
Tite e Artur Jorge (Fotos: Gustavo Aleixo/ Divulgação Cruzeiro)
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Apesar do título do Campeonato Mineiro, o técnico Tite não caiu nas graças da torcida do Cruzeiro. Com a chegada de de Artur Jorge, a Raposa teve um salto de aproveitamento e terminou o primeiro semestre classificado para as oitavas de final da Libertadores.

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    • No quesito aproveitamento, o comandante português terminou seus primeiros 18 jogos com 65% dos pontos conquistados, enquanto Tite fechou seus 17 confrontos com 53%.

    O principal destaque do trabalho do comandante gaúcho foi a conquista do Campeonato Mineiro. A Raposa voltou a erguer o troféu depois de seis temporadas .

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    – Os passos fazem a caminhada. É construir esse processo em uma etapa de recuperação e valorização. O Cruzeiro não vencia um título desde 2022, então você resgata a autoestima. Tenho certeza de que o torcedor vai para casa feliz, assim como eu. Vamos usar essa energia para o Brasileiro, mas a pressão voltará – destacou Tite.

    Tite precedeu Artur Jorge no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
    Tite precedeu Artur Jorge no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    Desempenho no Campeonato Brasileiro

    Por outro lado, o desempenho de Tite no Campeonato Brasileiro foi o maior golpe que o derrubou do cargo. Ele deixou o posto de comandante celeste com apenas três pontos em seis rodadas, deixando a equipe na lanterna do torneio.

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    Enquanto isso, Artur Jorge reergueu o clube na competição, fechando o primeiro semestre na 11ª posição, com 24 pontos. Com ele, a Raposa venceu seis partidas, empatou duas e perdeu apenas dois jogos.

    Desempenho nos clássicos

    O Cruzeiro disputou três clássicos em 2026, perdeu dois, mas venceu o mais importante na final do Campeonato Mineiro. Na derrota pelo estadual na primeira fase, por 2 a 1, Tite já sentia a pressão na Toca da Raposa II.

    – É a realidade. Agora é iniciar o Campeonato Brasileiro e ficar voltado ao Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada sim, dentro do nosso grupo, com dois pontos de diferença. Agora, a equipe tem que ter maturidade e força suficientes para poder reverter – explicou Tite.

    Artur Jorge também já disputou um clássico e sofreu uma derrota dura. Dentro do Mineirão, a Raposa perdeu por 3 a 1. Depois do jogo, o português admitiu que a equipe não foi inteligente para aproveitar os momentos na partida.

    – Começar dizendo que o melhor do jogo foi nossa torcida. Eles, mais uma vez, tiveram um comportamento extraordinário. Lamentamos muito o resultado, eles não mereciam. Sobre o jogo, o momento era nosso, mais do que o adversário, não fomos suficientemente inteligentes para aproveitar o momento. Fomos uma equipe que acabou por ter o domínio do jogo, mas na verdade, nada vale pelo resultado negativo – analisou Artur Jorge.

    Artur Jorge chegou depois de Tite no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
    Artur Jorge chegou depois de Tite no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    – Mas acabamos por permitir que o adversário tivesse uma vantagem confortável, através de transições. Dessa forma, passamos o jogo todo atrás do resultado, do prejuízo. No fim, digamos que acabamos perdendo o controle emocional. Faltou um pouco mais de clareza com bola, não posso apontar aos jogadores o que se empenharam. Mas, hoje o esforço não foi igual a qualidade e o que podia ter sido, podemos fazer mais. Com bola não fomos felizes – complementou.

    Confira estatísticas de Artur Jorge e Tite no Cruzeiro

    Artur Jorge no Cruzeiro

    1. 18 jogos
    2. 10 vitórias
    3. 5 empates
    4. 3 derrotas
    5. 65% aproveitamento
    6. 27 gols marcados
    7. 17 gols sofridos

    Tite

    1. 17 jogos
    2. 8 vitórias
    3. 3 empates
    4. 6 derrotas
    5. 53% aproveitamento
    6. 25 gols marcados
    7. 22 gols sofridos

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