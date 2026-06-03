Cruzeiro: Matheus Pereira termina fase de grupos da Libertadores no top 3 da artilharia

Herói da última semana da Libertadores, Matheus Pereira terminou a fase de grupos da competição como terceiro maior artilheiro, com quatro gols marcados. Dentre os seis jogadores com quatro tentos ou mais na competição, o camisa 10 do Cruzeiro é o único que não é atacante.

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O Maestro da Raposa balançou as redes nas vitórias contra o Barcelona-EQU (três vezes) e na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica.

Apenas Arce (Independiente Rivadavia), que marcou oito gols, e Carlos González (Independiente del Valle), que marcou seis, balançaram as redes mais vezes que Matheus Pereira na Libertadores.

Além do camisa 10, Bruno Henrique, Fydriszewski e Melgarejo, ambos atacantes, também marcaram quatro gols na fase de grupos.

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Estatísticas de Matheus Pereira na Liberadores

Titular nas seis partidas do Cruzeiro na primeira fase da Libertadores, Matheus Pereira marcou quatro gols e deu uma assistência. Ao fim da fase de grupos, ele ficou na terceira posição no ranking dos artilheiros, atrás apenas de Alex Arce e Carlos González.

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Além disso, terminou com média de dois passes decisivos por partidas e quatro grandes chances criadas. Mesmo sendo um dos jogadores mais participativos da equipe comandada por Artur Jorge, o camisa 10 teve 84% de aproveitamento nos passes.

Matheus Pereira em Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira números do camisa 10 do Cruzeiro na Libertadores

6 jogos 4 gols 1 assistência 515 minutos jogados 1 gol a cada 129 minutos 2.7 chutes por jogo 54,4 ações com a bola por jogo 4 grandes chances criadas 2 passes decisivos por jogo 1,3 desarme por partida 64% de aproveitamento nos duelos pelo chão

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