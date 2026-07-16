Goleiro do Cruzeiro, Cássio mostra evolução em recuperação de lesão O goleiro tem evoluído muito em sua recuperação

Três meses após sofrer uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, o goleiro do Cruzeiro, Cássio, já realiza trabalhos com bola na Toca da Raposa II. Na última quarta-feira (15), o camisa 1 publicou um vídeo de seus treinamentos.

No vídeo publicado pelo goleiro, ele faz quedas e outros movimentos no chão. No entanto, ainda não executa saltos mais altos.

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Inicialmente, a previsão de retorno de Cássio era em dezembro. Entretanto, com a evolução do goleiro no tratamento, sua volta pode ocorrer em agosto. A informação sobre o prazo de retorno do atleta foi divulgada primeiramente pela rádio TMC e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Lesão de Cássio é antiga

Em recuperação de lesão multiligamentar no joelho, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, afirmou, neste domingo (12), antes de evento no Mineirão, que sofre com a lesão desde 2023.

– Esse tempo todo foi muito importante. Quando aconteceu, fiquei muito chateado. Mas toda situação temos que entender e aproveitar o momento de alguma forma. Sou uma pessoa muito positiva. Minha carreira sempre foi de muita luta e trabalho. Independentemente da dificuldade, tento compreender. Entendi que tinha que acontecer. Pouca gente sabe, essa lesão eu tenho desde 2023. Tinha o joelho rompido. Foi feito tratamento conservador, antes mesmo de chegar ao Cruzeiro. No Cruzeiro já tinha esse problema, o Dr. Sérgio consultou, fizemos procedimentos, não era algo que me atrapalhava tanto – disse o goleiro celeste.

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Cássio dá entrevista no Mineirão (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Mas chegou um momento em que teve que ser operado, não havia o que fazer. Até para o prolongamento da minha carreira. Agora estarei com os dois joelhos novos. Será muito bom. No geral, a família está perto. Gosto de ter esse vínculo com o clube. Conheci muitas pessoas, aprendi mais sobre o clube. Foi muito bom. Quando eu retornar, voltarei mais forte, estarei mais próximo da família, dos filhos. Consegui fazer uma festa de aniversário, não lembro a última vez que consegui reunir todos – disse Cássio sobre a lesão.

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