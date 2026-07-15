Cruzeiro: Matheus Cunha desembarca em Porto Alegre para assinar com o Inter
O arqueiro assinará por empréstimo com a equipe gaúcha
O goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, chegou nesta quarta-feira (15) a Porto Alegre para assinar contrato com o Internacional. O arqueiro realizará exames e assinará contrato de uma temporada com o Colorado.
Segundo apurou o Lance!, os contatos iniciais ocorreram há um mês. A equipe gaúcha tentou a contratação de Contreras, do Barcelona de Guayaquil, mas a pedida dos equatorianos fez os gaúchos desistirem do negócio.
Com a desistência, o Inter voltou suas atenções ao arqueiro celeste que não tinha espaço na Toca da Raposa II.
A informação de que o atleta está no Rio Grande do Sul para realizar exames foi divulgada pelo Diário Celeste e confirmada pela reportagem do Lance!.
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Passagem de Matheus Cunha pelo Cruzeiro
Contratado após o fim do vínculo com o Flamengo, o camisa 31 chegou a Belo Horizonte para ser reserva imediato de Cássio e teve sua oportunidade. O arqueiro titular sofreu lesão multiligamentar no joelho e ficou fora de combate após o jogo contra o Rubro-Negro.
Porém, Matheus Cunha não aproveitou as oportunidades que teve no Cabuloso. Nesta temporada, ele soma 12 partidas, sendo 10 como titular, e 13 gols sofridos, média de 1,1 por jogo. Além disso, tem média de 1,4 defesas por partida. Apesar de não apresentar falhas graves, o arqueiro não transmitiu a segurança esperada, como na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica no Mineirão, e perdeu sua vaga para Otávio.
Matheus Cunha em 2026
- 12 jogos (10 titular)
- 13 gols sofridos (1.1 p/ jogo)
- 1.4 defesas p/ jogo
- 0.8 defesas em chutes na área p/ jogo
- 57% de bolas defendidas
- 5 jogos sem sofrer gols (42%)
- 71% de acerto no passe
- 35% de acerto no passe longo
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