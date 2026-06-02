Cruzeiro faz nova investida por Gabriel Rojas, do Racing

Depois de ter sua primeira proposta recusada pela diretoria do Racing, o Cruzeiro fez uma nova proposta por Gabriel Rojas. O lateral-esquerdo é um dos principais alvos celestes nesta janela de transferências.

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A oferta da Raposa superou os 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual). Com isso, os mineiros esperam avançar nas tratativas pelo defensor.

Apesar de ter estar presente na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo, Gabriel Rojas não foi convocado por Scaloni para o Mundial. Sendo assim, o Cruzeiro não terá que se preocupar com uma valorização do atleta no mercado.

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A informação da nova investida celeste pelo lateral-esquerdo foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

Criado pelas categorias de base do San Lorenzo, Gabriel Rojas chegou a despertar interesse do futebol europeu no início de sua carreira. Porém, sua primeira transferência foi para o Peñarol, do Uruguai, por empréstimo. Posteriormente, passou pelo Querétaro, do México, antes de fechar com Racing em 2023.

Gabriel Rojas ao lado de Messi na seleção da Argentina (Foto: Reprodução)

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Sigilo entre os clubes na negociação

Tanto no lado argentino, quanto no brasileiro, há sigilo na negociação de Gabriel Rojas. Na última semana, Bruno Spidndel foi questionado sobre o interesse celeste no jogador, mas desconversou.

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– O Cruzeiro trabalha sempre internamente na janela Fazemos o processo de scout, junto com o treinador, área de mercado. Esperamos fazer um grande trabalho para qualificar ainda mais o elenco do Cruzeiro para correr atrás dos nossos sonos, da Nação Azul e dar alegria para o torcedor cruzeirense – disse Bruno Spindel.

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