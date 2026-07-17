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Cruzeiro deve ter time titular mais experiente após intertemporada

A Raposa volta a jogar no dia 22, contra o Internacional

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/07/2026 06:15
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Jogadores do Cruzeiro reunidos antes de jogo
Jogadores do Cruzeiro reunidos antes de jogo (Foto: Marco Galvao/Cruzeiro)

Depois de mais de um mês sem jogos oficiais, o Cruzeiro enfrentará o Internacional na próxima quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a equipe de Artur Jorge deverá ser mais experiente do que o time base antes da Copa do Mundo.

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    • Na última vez em que a Raposa entrou em campo com seu time titular sem desfalques, a média de idade era de 26,3 anos, no jogo contra o Palmeiras.

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    Na partida contra o Verdão, o Cruzeiro antecipou a escalação com Otávio (20 anos); Fagner (36 anos), Fabrício Bruno (30 anos), Jonathan Jesus (21 anos), Kaiki (23 anos); Gerson (28 anos), Lucas Romero (32 anos), Matheus Pereira (30 anos); Arroyo (20 anos), Christian (25 anos) e Kaio Jorge (24 anos).

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    • Com duas saídas no time titular, o Cruzeiro poderá ter aumento na média de idade de sua equipe no segundo semestre. Durante a intertemporada, Artur Jorge perdeu Christian e Kaiki, titulares pela esquerda do Cabuloso.

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    No lugar do lateral-esquerdo, o clube contratou Gabriel Rojas, jogador de 29 anos, seis a mais que o atleta negociado com o Como.

    Gabriel Rojas chegando ao Independência ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Gabriel Rojas chegando ao Independência (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Por outro lado, a diretoria não trouxe reposição para o ponta-esquerda. Assim, nos amistosos recentes, Sinisterra (26 anos) assumiu a posição, elevando mais um ano na idade.

    Pela ponta direita, Arroyo vinha atuando como titular. Agora, o equatoriano disputará posição com Gabriel Pec, o que pode elevar a idade da posição de 20 para 25 anos.

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    Considerando as três mudanças no time titular, o 11 inicial teria a média de idade aumentada em mais de um ano, de 26,3 para 27,4.

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