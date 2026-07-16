Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental
O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para o confronto contra o Cruzeiro, no dia 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida marcará a decisão da vaga nas quartas de final da competição continental, e o clube espera contar com grande presença da torcida no estádio.
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Inicialmente, a comercialização é exclusiva para os sócios-torcedores do programa Nação. Os integrantes dos planos Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras (1 estrela) abriram o cronograma de vendas nesta quarta-feira (15), às 10h. Nos dias seguintes, a compra dos bilhetes será liberada de forma escalonada para os demais planos de sócios.
Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h do dia 3 de agosto, exclusivamente pelo site oficial do Flamengo. O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial, sendo obrigatório o cadastro prévio para quem ainda não possui registro. Os ingressos destinados à torcida visitante serão vendidos exclusivamente pelo site FutebolCard, também com acesso por biometria facial.
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Os ingressos para os setores Norte e Sul destinados à torcida do Flamengo custam a partir de R$ 200 (R$ 100 a meia-entrada).
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Confira o cronograma de vendas de ingressos para Flamengo x Cruzeiro
- 15/07, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)
- 17/07, às 10h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras
- 20/07, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
- 22/07, às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
- 24/07, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
- 27/07, às 10h: Nação Maraca 3
- 03/08, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo
- 19/08, às 21h30: Encerramento das vendas online
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Setores e valores de ingressos de Flamengo x Cruzeiro
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 50
- Nação Maraca 2: R$ 70
- Nação Maraca 3: R$ 80
- Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)
Sul (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 50
- Nação Maraca 2: R$ 70
- Nação Maraca 3: R$ 80
- Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)
Leste Superior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 55
- Nação Maraca 2: R$ 77
- Nação Maraca 3: R$ 88
- Público Geral: R$ 220 (meia R$ 110)
Leste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 75
- Nação Maraca 2: R$ 105
- Nação Maraca 3: R$ 120
- Público Geral: R$ 300 (meia R$ 150)
Oeste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 80
- Nação Maraca 2: R$ 112
- Nação Maraca 3: R$ 128
- Público Geral: R$ 320 (meia R$ 160)
Sul (Visitante)
- Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)
Espaço Fla+
- Sócios-torcedores: R$ 200
- Público Geral: R$ 300
Maracanã Mais
- Nação Maraca 1: R$ 306,25
- Nação Maraca 2: R$ 398,75
- Nação Maraca 3: R$ 445
- Público Geral: R$ 1.000 (meia R$ 537,50)
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