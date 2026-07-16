Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental

O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para o confronto contra o Cruzeiro, no dia 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida marcará a decisão da vaga nas quartas de final da competição continental, e o clube espera contar com grande presença da torcida no estádio.

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Inicialmente, a comercialização é exclusiva para os sócios-torcedores do programa Nação. Os integrantes dos planos Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras (1 estrela) abriram o cronograma de vendas nesta quarta-feira (15), às 10h. Nos dias seguintes, a compra dos bilhetes será liberada de forma escalonada para os demais planos de sócios.

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Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h do dia 3 de agosto, exclusivamente pelo site oficial do Flamengo. O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial, sendo obrigatório o cadastro prévio para quem ainda não possui registro. Os ingressos destinados à torcida visitante serão vendidos exclusivamente pelo site FutebolCard, também com acesso por biometria facial.

Os ingressos para os setores Norte e Sul destinados à torcida do Flamengo custam a partir de R$ 200 (R$ 100 a meia-entrada).

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Confira o cronograma de vendas de ingressos para Flamengo x Cruzeiro

15/07, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)

17/07, às 10h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras

20/07, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

22/07, às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

24/07, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

27/07, às 10h: Nação Maraca 3

03/08, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo

19/08, às 21h30: Encerramento das vendas online

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Setores e valores de ingressos de Flamengo x Cruzeiro

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 50

Nação Maraca 2: R$ 70

Nação Maraca 3: R$ 80

Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 50

Nação Maraca 2: R$ 70

Nação Maraca 3: R$ 80

Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 55

Nação Maraca 2: R$ 77

Nação Maraca 3: R$ 88

Público Geral: R$ 220 (meia R$ 110)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 75

Nação Maraca 2: R$ 105

Nação Maraca 3: R$ 120

Público Geral: R$ 300 (meia R$ 150)

Oeste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 80

Nação Maraca 2: R$ 112

Nação Maraca 3: R$ 128

Público Geral: R$ 320 (meia R$ 160)

Sul (Visitante)

Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)

Espaço Fla+

Sócios-torcedores: R$ 200

Público Geral: R$ 300

Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$ 306,25

Nação Maraca 2: R$ 398,75

Nação Maraca 3: R$ 445

Público Geral: R$ 1.000 (meia R$ 537,50)

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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