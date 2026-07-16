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Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 11:25
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Telão do Maracanã com escudos de Flamengo e Cruzeiro
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã (Foto: Maga Jr / Agência F8/ Gazeta Press)

O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para o confronto contra o Cruzeiro, no dia 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida marcará a decisão da vaga nas quartas de final da competição continental, e o clube espera contar com grande presença da torcida no estádio.

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    Inicialmente, a comercialização é exclusiva para os sócios-torcedores do programa Nação. Os integrantes dos planos Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras (1 estrela) abriram o cronograma de vendas nesta quarta-feira (15), às 10h. Nos dias seguintes, a compra dos bilhetes será liberada de forma escalonada para os demais planos de sócios.

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    Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h do dia 3 de agosto, exclusivamente pelo site oficial do Flamengo. O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial, sendo obrigatório o cadastro prévio para quem ainda não possui registro. Os ingressos destinados à torcida visitante serão vendidos exclusivamente pelo site FutebolCard, também com acesso por biometria facial.

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    • Os ingressos para os setores Norte e Sul destinados à torcida do Flamengo custam a partir de R$ 200 (R$ 100 a meia-entrada).

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    Confira o cronograma de vendas de ingressos para Flamengo x Cruzeiro

    • 15/07, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)
    • 17/07, às 10h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras
    • 20/07, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
    • 22/07, às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
    • 24/07, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
    • 27/07, às 10h: Nação Maraca 3
    • 03/08, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo
    • 19/08, às 21h30: Encerramento das vendas online

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    Setores e valores de ingressos de Flamengo x Cruzeiro

    Norte (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 50
    • Nação Maraca 2: R$ 70
    • Nação Maraca 3: R$ 80
    • Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)

    Sul (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 50
    • Nação Maraca 2: R$ 70
    • Nação Maraca 3: R$ 80
    • Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)

    Leste Superior (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 55
    • Nação Maraca 2: R$ 77
    • Nação Maraca 3: R$ 88
    • Público Geral: R$ 220 (meia R$ 110)

    Leste Inferior (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 75
    • Nação Maraca 2: R$ 105
    • Nação Maraca 3: R$ 120
    • Público Geral: R$ 300 (meia R$ 150)

    Oeste Inferior (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 80
    • Nação Maraca 2: R$ 112
    • Nação Maraca 3: R$ 128
    • Público Geral: R$ 320 (meia R$ 160)

    Sul (Visitante)

    • Público Geral: R$ 200 (meia R$ 100)

    Espaço Fla+

    • Sócios-torcedores: R$ 200
    • Público Geral: R$ 300

    Maracanã Mais

    • Nação Maraca 1: R$ 306,25
    • Nação Maraca 2: R$ 398,75
    • Nação Maraca 3: R$ 445
    • Público Geral: R$ 1.000 (meia R$ 537,50)
    Gerson em Flamengo x Cruzeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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