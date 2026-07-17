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Pedrinho comenta rumores sobre Luiz Henrique no Cruzeiro

O presidente da equipe ressaltou ainda o papel de Artur Jorge nas ações do clube no mercado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/07/2026 11:20
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Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia
Luiz Henrique pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Depois dos dois jogos-treino da última quinta-feira (16), o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, falou sobre a atuação da equipe no mercado e na intertemporada.

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    • Em vídeo publicado pela Cruzeiro TV, o presidente da equipe negou que em qualquer momento o clube tenha tentado contratar o atacante Luiz Henrique, do Zenit.

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    – Falar para o nosso torcedor ficar tranquilo. Temos feito o possível e o impossível para manter os jogadores. Se olhar o início do ano, o Matheus Pereira foi um investimento alto, uma contratação de alto porte – disse Pedrinho.

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    Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

    – O Kaio Jorge também. Trouxemos o Gerson. Temos consciência de tudo, nosso elenco é um dos melhores do Brasil. Não temos que ouvir falar que iríamos trazer Luiz Henrique, isso nunca passou pela cabeça do Cruzeiro. Temos certeza que temos um grande time – complementou o dono da SAF celeste.

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    Pedrinho ressalta papel de Artur Jorge no mercado

    Pedrinho destacou ainda que internamente o clube não dá passos sem o apoio do treinador Artur Jorge, inclusive no mercado.

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    Não se faz nada sem o apoio do Artur. Fazemos tudo com responsabilidade. Um clube nunca para, não fica sem trazer jogadores. As coisas mudam a cada dia. Em primeiro lugar, quando sai um jogador não é porque o presidente quer. É porque há necessidade, o atleta tem interesse, questões familiares. Olhamos muito o lado do ser humano – comentou.

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