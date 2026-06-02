Matheus Pereira é eleito 'Herói da semana' na Libertadores

Destaque na classificação do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU na última semana, Matheus Pereira foi eleito o "Herói da semana" da Libertadores. O camisa 10 marcou dois gols na última rodada da fase e grupos da competição.

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No vídeo divulgado nas redes sociais, o perfil oficial do torneio destacou o "show do Maestro".

O meio-campista abriu o placar para a Raposa aos quatro minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça, após ótimo cruzamento de Fagner.

Porém, seu lance principal foi aos 26 minutos da segunda etapa, com a vitória praticamente garantida. Villalba ergueu bola na área e Matheus Pereira acertou um voleio para fechar a conta no Mineirão.

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Estatísticas de Matheus Pereira na Liberadores

Titular nas seis partidas do Cruzeiro na primeira fase da Libertadores, Matheus Pereira marcou quatro gols e deu uma assistência. Ao fim da fase de grupos, ele ficou na terceira posição no ranking dos artilheiros, atrás apenas de Alex Arce e Carlos González.

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Além disso, terminou com média de dois passes decisivos por partidas e quatro grandes chances criadas. Mesmo sendo um dos jogadores mais participativos da equipe comandada por Artur Jorge, o camisa 10 teve 84% de aproveitamento nos passes.

Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira números do camisa 10 do Cruzeiro na Libertadores

6 jogos 4 gols 1 assistência 515 minutos jogados 1 gol a cada 129 minutos 2.7 chutes por jogo 54,4 ações com a bola por jogo 4 grandes chances criadas 2 passes decisivos por jogo 1,3 desarme por partida 64% de aproveitamento nos duelos pelo chão

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