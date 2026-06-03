Artur Jorge projeta janela de transferências do Cruzeiro e garante participação total

Terminado o primeiro semestre do Cruzeiro, a equipe terá dois meses para se reforçar tendo em vista as decisões da segunda parte do ano. Após o empate em 1 a 1 contra o Fluminense, o técnico Artur Jorge ressaltou que irá participar 100% nas contratações.

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– Vou participar 100%. Temos trabalhado nesse sentido. Temos um plano definido dentro das condições que temos à disposição. Vamos avaliar o mercado de vendas e de compras. Está identificado o que podemos querer – disse o treinador.

– Temos muitas abordagens, com o desempenho os atletas ganham pretendentes. Nós vamos tentar manter a equipe equilibrada e fazer com que estejam preparados para um segundo semestre mais exigente – complementou Artur Jorge.

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Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Pausa na temporada

A Toca da Raposa II voltará a receber seus jogadores em 22 de julho, quando começa a intertemporada celeste. O primeiro compromisso oficial será contra o Internacional em 22 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

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Depois do empate no Mineirão no último domingo, Artur Jorge projetou a intertemporada de 30 dias. O português destacou ainda que o período não é novidade para ele. Além disso, também comentou que a equipe deverá fazer alguns amistosos ou jogos treino. Entretanto, as excursões que aconteceram no passado do clube mineiro não deverão voltar a ocorrer.

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– Esta pausa para o Brasil é uma novidade. Estou habituado a poder fazer essa pausa em junho, julho e agosto, mas para atacar um campeonato inteiro. Agora terei meio campeonato, vamos ter menos jogos, mais decisões, com margem de erro menor. Mas o que vamos procurar fazer é ter férias, depois cerca de 30 dias para o jogo contra o Internacional. Onde cada um dos atletas terá um plano específico de trabalho para manter sua condição. Quero que eles desliguem do futebol para desfrutar de suas famílias, tudo que não seja futebol. É importante a sanidade mental, estamos vivendo sob pressão – disse o treinador do Cruzeiro.

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