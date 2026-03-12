Cruzeiro: Matheus Henrique revela conselhos a Romero após fratura na costela

O volante Matheus Henrique deverá ganhar algumas oportunidades no time titular em março. Isso porque Lucas Romero sofreu uma fratura na costela no clássico pela final do Mineiro e será desfalque por algumas semanas.

Após a derrota do Cruzeiro por 2 a 0 para o Flamengo, o camisa 8 revelou na zona mista que deu alguns conselhos ao argentino sobre a lesão. Matheusinho já teve duas lesões na costela, uma delas na temporada passada.

– Ele me ligou assim que soube o resultado do exame. Mas não foi igual, a minha foram três (costelas). Garanto que o mais rápido possível estará aqui com a gente. Falei que é repouso, quebrei duas vezes, sei como é. Falei da cinta, para usar. Mas a dica é não se mexer, porque não é fácil – disse Matheus Henrique que ainda comentou sobre as oportunidades que deve receber.

Lucas Romero (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Sem dúvidas (posso render mais). O ritmo é fundamental para ter um desempenho legal. Ano passado foi um ano complicado para mim, fiquei fora sete meses. Mas a cada dia estou melhor. Se o professor optar por mim, darei o meu melhor – disse.

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.

Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro pode até mesmo voltar à lanterna do Campeonato Brasileiro em caso de uma vitória do Vasco contra o Palmeiras. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar justamente o Cruz-Maltino, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

