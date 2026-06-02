Alvo do Cruzeiro, Igor Júlio descarta negociação com o Atlético-MG
A Raposa teve sua primeira oferta pelo zagueiro recusada
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Enquanto as negociações entre Cruzeiro e Brighton estão travadas, o zagueiro Igor Júlio usou suas redes sociais na última segunda-feira para frear um rumor de que poderia fechar com o Atlético-MG.
Segundo jornalista Heverton Guimarães, o rival teria surgido como um possível interessado na contratação do defensor. Em programa na HG Play, o repórter ressaltou que a informação teria saído da Toca da Raposa II.
Entretanto, ao ser questionado por um seguidor nas redes sociais, Igor Júlio descartou a possibilidade e ressaltou o desejo de vestir a camisa do Cruzeiro.
– Tá indo pra onde, brinca não moreno, todo mundo sabe onde eu já quero jogar – escreveu o jogador em resposta.
Em 2025, Igor Júlio revelou o sonho de vestir a camisa do Cruzeiro, destacando que seria a primeira opção por ser seu clube do coração.
– Meu sonho quando um dia voltar para o Brasil é jogar no Cruzeiro, minha a primeira opção e meu time de infância. E porque meu pai é atleticano, meu rival, então eu queria muito essa sensação de jogar contra o time dele e falar 'ganhei de vocês – disse em entrevista ao site Trivela.
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Negociações do Cruzeiro por Igor Júlio
Apesar do interesse público do atleta em vestir o azul celeste, as negociações entre Cruzeiro e Brighton estão travadas. Segundo apuração do Lance!, após a recusa da primeira investida, os ingleses não receberam outra proposta dos mineiros. Ainda há expectativa pela retomada das conversas.
Enquanto isso, outros clubes da Europa também estão de olho no zagueiro. Real Betis (ESP), Lyon (FRA), Ipswich Town (ING), Genoa (ITA) e Stuttgart (ALE) já fizeram contatos iniciais pelo atleta. Entretanto, nenhuma das equipes chegou a fazer uma oferta oficial, como o Cruzeiro. Outro ponto que pode ajudar a equipe celeste é o desejo do atleta, que é mineiro e cruzeirense.
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