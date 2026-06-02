Alvo do Cruzeiro, Igor Júlio descarta negociação com o Atlético-MG

Enquanto as negociações entre Cruzeiro e Brighton estão travadas, o zagueiro Igor Júlio usou suas redes sociais na última segunda-feira para frear um rumor de que poderia fechar com o Atlético-MG.

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Segundo jornalista Heverton Guimarães, o rival teria surgido como um possível interessado na contratação do defensor. Em programa na HG Play, o repórter ressaltou que a informação teria saído da Toca da Raposa II.

Entretanto, ao ser questionado por um seguidor nas redes sociais, Igor Júlio descartou a possibilidade e ressaltou o desejo de vestir a camisa do Cruzeiro.

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– Tá indo pra onde, brinca não moreno, todo mundo sabe onde eu já quero jogar – escreveu o jogador em resposta.

Igor Júlio responde seguidor (Foto: Reprodução)

Em 2025, Igor Júlio revelou o sonho de vestir a camisa do Cruzeiro, destacando que seria a primeira opção por ser seu clube do coração.

– Meu sonho quando um dia voltar para o Brasil é jogar no Cruzeiro, minha a primeira opção e meu time de infância. E porque meu pai é atleticano, meu rival, então eu queria muito essa sensação de jogar contra o time dele e falar 'ganhei de vocês – disse em entrevista ao site Trivela.

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Negociações do Cruzeiro por Igor Júlio

Apesar do interesse público do atleta em vestir o azul celeste, as negociações entre Cruzeiro e Brighton estão travadas. Segundo apuração do Lance!, após a recusa da primeira investida, os ingleses não receberam outra proposta dos mineiros. Ainda há expectativa pela retomada das conversas.

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Enquanto isso, outros clubes da Europa também estão de olho no zagueiro. Real Betis (ESP), Lyon (FRA), Ipswich Town (ING), Genoa (ITA) e Stuttgart (ALE) já fizeram contatos iniciais pelo atleta. Entretanto, nenhuma das equipes chegou a fazer uma oferta oficial, como o Cruzeiro. Outro ponto que pode ajudar a equipe celeste é o desejo do atleta, que é mineiro e cruzeirense.

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