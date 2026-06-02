Entenda planejamento do Cruzeiro para pausa para a Copa do Mundo

Os jogadores do Cruzeiro entraram de férias na última segunda-feira (1º) depois de empatarem em 1 a 1 com o Fluminense. Os atletas celestes terão 21 dias de descanso durante o início da pausa para a Copa do Mundo.

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A Toca da Raposa II voltará a receber seus jogadores em 22 de julho, quando começa a intertemporada celeste. O primeiro compromisso oficial será contra o Internacional em 22 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois do empate no Mineirão no último domingo, Artur Jorge projetou a intertemporada de 30 dias. O português destacou ainda que o período não é novidade para ele. Além disso, também comentou que a equipe deverá fazer alguns amistosos ou jogos treino. Entretanto, as excursões que aconteceram no passado do clube mineiro não deverão voltar a ocorrer.

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– Esta pausa para o Brasil é uma novidade. Estou habituado a poder fazer essa pausa em junho, julho e agosto, mas para atacar um campeonato inteiro. Agora terei meio campeonato, vamos ter menos jogos, mais decisões, com margem de erro menor. Mas o que vamos procurar fazer é ter férias, depois cerca de 30 dias para o jogo contra o Internacional. Onde cada um dos atletas terá um plano específico de trabalho para manter sua condição. Quero que eles desliguem do futebol para desfrutar de suas famílias, tudo que não seja futebol. É importante a sanidade mental, estamos vivendo sob pressão – disse o treinador do Cruzeiro.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Evolução do Cruzeiro

Artur Jorge destacou ainda a evolução do Cruzeiro com seu trabalho na Toca da Raposa II. Na visão do comandante, os jogadores compraram sua ideia.

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– Evoluímos muito no desempenho, no que era o plano de jogo. Os atletas abraçaram como se fosse deles. Isso é importante. Obviamente que os resultados são visíveis para todos, mas vejo uma equipe com missão, que busca ser melhor a cada dia, compete muito. Exige que seus companheiros sejam melhores, porque outros aguardam uma oportunidade. Essa é a competitividade que queremos criar internamente. Temos que continuar buscando essa competitividade nesta pausa para fazer algum reajuste. E a partir daí, mantendo esse registro positivo – disse.

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