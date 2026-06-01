Gerson fala sobre evolução no Cruzeiro: 'Sei do meu potencial'

Contratação mais cara da história do futebol na época que foi comprado pelo Cruzeiro, o coringa Gerson demorou a engrenar na Toca da Raposa. Após o empate em 1 a 1 contra o Fluminense, o camisa 11 destacou sua evolução na temporada.

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– Eu sou o cara que mais me cobra, eu sei que eu tinha que evoluir. Independentemente de onde estava jogando (posição no time), eu tinha que evoluir. Sei do meu potencial. Só trabalhando que isso ia acontecer (melhorar de desempenho) – disse Gerson.

– Não é desculpa, porque sou um cara que sempre assume a responsabilidade. Eu vinha de um mês e pouco parado, fui contratado e tive que acelerar o mais rápido possível, mas não é desculpa nenhuma. Eu sabia que o tempo e o trabalho sempre devolvem. Fico feliz por estar evoluindo a cada jogo – completou.

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Números de Gerson na temporada

31 jogos 2343 minutos jogados 0 gols 3 assistência 5 grandes chances criadas

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Pausa para a Copa do Mundo

A pausa para a Copa do Mundo tem dois significados para o Cruzeiro: tempo para descansar e treinar, e a freada de uma sequência invicta que dura oito partidas. Na zona mista, o meio-campista Gerson demonstrou ver o copo meio vazio na situação.

– Fazer o quê? Temos que parar, não tem jeito. Temos que respeitar, tem a Copa do Mundo. É isso, acho que não podemos voltar fazendo menos do que terminamos fazendo – disse o camisa 11.

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– Essa parada vai dar mais tempo para o mister treinar. Com pouco tempo, conseguimos entender e comprar a ideia dele. Com o tempo vai ajudar ainda mais para voltarmos e fazermos grandes coisas – complementou Gerson.

Gerson (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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