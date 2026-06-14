Quanto o Corinthians vai receber por Memphis Depay na Copa do Mundo? Camisa 10 faz seu primeiro duelo neste domingo (14), contra o Japão

A Holanda faz sua estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), contra o Japão, às 17h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Quem acompanha a partida de longe e, de certa forma, comemora, é o Corinthians.

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Com a convocação de Memphis Depay e a presença do atacante na Copa do Mundo, o Corinthians receberá uma quantia diária pela participação do jogador no torneio. Por meio do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, cada equipe receberá US$ 5 mil (aproximadamente R$ 25 mil) por dia para cada atleta cedido à disputa do Mundial.

Nesse contexto, o Corinthians tem garantidos, ao menos, US$ 60 mil (cerca de R$ 311 mil) pela participação da seleção holandesa na fase de grupos. Um possível avanço da Holanda às fases seguintes e uma eventual presença na final podem elevar esse valor para US$ 180 mil (aproximadamente R$ 934 mil).

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Além disso, os clubes recebem US$ 2,36 mil (cerca de R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias em que tiveram um jogador convocado.

O valor final, contudo, só será conhecido ao término do torneio, já que o cálculo leva em consideração o período em que o atleta permaneceu à disposição da seleção e sua participação nas partidas.

Valor é menor em relação às Copas anteriores

Com isso, o valor médio que receberá cada clube por ceder um jogador à Copa do Mundo será inferior ao registrado no Mundial do Catar. Na ocasião, as agremiações receberam o equivalente a US$ 10,9 mil (R$ 56 mil, na cotação atual) por cada dia em que o atleta esteve cedido a uma seleção.

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A queda no valor individual ocorre mesmo em um cenário de aumento dos recursos destinados pela Fifa ao chamado Programa de Benefícios aos Clubes. O montante total destinado ao programa é de US$ 355 milhões (R$ 1,81 bilhão), valor 70% superior ao distribuído na última Copa do Mundo. O Mundial deste ano, porém, conta com 16 seleções a mais e 11 dias adicionais em relação à edição anterior.

Do total de US$ 355 milhões, US$ 100 milhões foram reservados pela Fifa para os clubes que liberaram jogadores para as 905 partidas das Eliminatórias disputadas ao redor do mundo. Outros US$ 250 milhões serão destinados aos clubes que cederam atletas para a Copa do Mundo, além de US$ 5 milhões reservados para deduções legais.

Memphis Depay é o representante do Corinthians na Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Como chega Memphis Depay para a Copa do Mundo?

Memphis participou de dois jogos do Corinthians antes da convocação final para a Copa do Mundo. Pela Holanda, esteve em campo diante da Argélia, em amistoso preparatório, mas ficou de fora do confronto contra o Uzbequistão, sem sequer sair do banco de reservas.

O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, falou sobre a possibilidade de Memphis Depay ser titular na estreia da equipe.

— Sabemos que Memphis teve algumas lesões. Ele não jogou nas últimas semanas, mas está de volta. A cada dia está mais próximo de estar 100% fisicamente. Conhecemos a qualidade dele. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa e precisamos dele. Se quisermos conquistar algo neste torneio, precisamos de todos os nossos jogadores, mas certamente também precisamos de Memphis Depay — disse Koeman em coletiva no dia 11 de junho.

Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

1 . 14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas 2 . 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 3 . 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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