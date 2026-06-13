Brasil, Argentina e mais: Corinthians já cedeu 26 atletas para Copa do Mundo na história Clube teve jogadores em diferentes seleções ao longo das edições do torneio

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A Seleção Brasileira estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo de 2026. A equipe, atualmente comandada por Carlo Ancelotti, é a única a participar de todas as edições do torneio. Nesse histórico, o Corinthians conta com um grande volume de jogadores convocados ao longo das edições.

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A presença de atletas alvinegros acompanha boa parte da história das conquistas da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Nos cinco títulos do Brasil, apenas no bicampeonato, em 1962, não houve jogadores do Corinthians na lista de convocados.

Em 2026, o Corinthians volta a ter representação na Copa do Mundo, desta vez com Memphis Depay. Maior artilheiro da história da seleção holandesa, o camisa 10 disputará o torneio pela terceira vez. Em 2014, no Brasil, o atacante atuou em quatro partidas e marcou dois gols. Já em 2022, no Catar, entrou em campo em cinco jogos e marcou um gol.

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Campeões pelo Brasil representando o Corinthians

1958 (Suécia) – Gilmar e Oreco

No primeiro título mundial do Brasil, o Corinthians esteve representado por dois jogadores no elenco. O goleiro Gilmar dos Santos Neves foi titular durante toda a campanha e sofreu apenas quatro gols em seis partidas, todos nas fases semifinal e final. Multicampeão, é apontado como um dos principais nomes da posição na história do Timão, com 395 jogos disputados.

O outro representante foi o zagueiro Oreco, que integrou o grupo campeão, mas não entrou em campo ao longo da competição, atuando como reserva.

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1970 (México) – Rivellino e Ado

No tricampeonato mundial, o Corinthians teve dois nomes na Seleção. O goleiro Ado integrou o elenco como reserva de Félix e não chegou a atuar.

Já Roberto Rivellino foi um dos protagonistas da campanha. Dono da chamada "patada atômica", marcou três gols no torneio, incluindo um na semifinal contra o Uruguai, e teve papel importante na conquista do título.

1994 (Estados Unidos) – Viola

No tetracampeonato, o Corinthians teve apenas um representante. O atacante Viola, em sua segunda passagem pelo clube, foi convocado e entrou em campo nos minutos finais da prorrogação da decisão contra a Itália.

No confronto, participou da melhor jogada brasileira na partida, arrancando do meio de campo, driblando a defesa adversária e rolando para Romário, que finalizou para fora.

2002 (Coreia do Sul e Japão) – Dida, Ricardinho e Vampeta

No pentacampeonato, três jogadores do Corinthians integraram o elenco campeão: Dida, Ricardinho e Vampeta.

Nenhum deles foi titular absoluto ao longo da campanha, mas todos foram utilizados durante a competição. Um dos momentos mais lembrados envolvendo os corinthianos foi a visita ao Palácio do Planalto, quando Vampeta apareceu com a camisa do Corinthians e rolou pela rampa do Palácio do Planalto após a conquista do título mundial.

Estrangeiros representando o Corinthians em Copas do Mundo

O Corinthians também teve o nome representado por jogadores de outras seleções. Em 1998, o zagueiro Carlos Gamarra disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai. Na primeira fase, a seleção empatou com Bulgária e Espanha e venceu a Nigéria na última rodada, garantindo a classificação para a segunda fase. O time, no entanto, foi eliminado pela França nas oitavas de final, com um gol de ouro na prorrogação.

Gamarra fez história ao ser apontado como um dos melhores zagueiros daquela Copa do Mundo e por não cometer faltas ao longo da competição. Na partida contra a França, pelas oitavas de final, o defensor deslocou o ombro. Mesmo assim, suportou as dores e pediu para ser atendido pelo médico para recolocar a articulação, retornando em seguida ao jogo.

Ainda em 1998, Freddy Rincón disputou a Copa do Mundo como uma das principais referências e capitão da Colômbia. Ele esteve em campo nas três partidas da fase de grupos, mas a equipe não conseguiu avançar às oitavas de final, encerrando sua participação com três derrotas.

Campeões do Mundo pelo Brasil representando o Corinthians (Foto: Arte Lance!/ ChatGPT)

Em 2006, na Alemanha, Javier Mascherano e Carlos Tévez representaram o Corinthians na campanha da Argentina, que terminou com eliminação para a seleção anfitriã nas quartas de final, após derrota por 2 a 1. O volante foi titular absoluto e disputou todos os minutos da campanha.

Já Carlos Tevez iniciou a Copa do Mundo no banco de reservas e não foi utilizado na estreia da Argentina, na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Sua primeira participação ocorreu na rodada seguinte, quando entrou no lugar de Javier Saviola e marcou um dos gols na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro.

Depois, foi escalado como titular diante da Holanda, ainda na fase de grupos, e terminou a partida eleito o melhor em campo pela Fifa. A Argentina foi eliminada nas quartas de final, após empate por 1 a 1 com a Alemanha e derrota nos pênaltis. Ao todo, foram quatro partidas disputadas e um gol marcado pelo atacante.

Carlos Tévez representou o Corinthians em Copas do Mundo (Foto: Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Folhapress)

Veja abaixo a lista de todos os jogadores do Corinthians em Copas do Mundo

1938 (França) - Brandão e Lopes 1950 (Brasil) - Baltazar 1954 (Suíça) - Baltazar e Cabeção 1958 (Suécia) - Gilmar e Oreco 1966 (Inglaterra) - Garrincha 1970 (México) - Rivelino e Ado 1974 (Alemanha) - Rivelino e Zé Maria 1978 (Argentina) - Amaral 1982 (Espanha) - Sócrates 1986 (México) - Carlos, Édson e Casagrande 1994 (Estados Unidos) - Viola 1998 (França) - Gamarra (Paraguai) e Rincón (Colômbia) 2002 (Coreia do Sul e Japão) - Dida, Vampeta e Ricardinho 2006 (Alemanha) - Ricardinho, Mascherano (Argentina) e Tévez (Argentina) 2018 (Rússia) - Cássio e Fagner 2026 (Estados Unidos, México e Canadá - Memphis Depay (Holanda)

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