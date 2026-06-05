Clubes irão receber menos por cada dia que um jogador estiver na Copa

CLEVELAND, OH (EUA) - Os clubes do mundo todo que cederam jogadores para a Copa do Mundo de 2026 deverão receber, pelo menos, US$ 5 mil (cerca de R$ 25,5 mil) por cada dia que ele estiver com a seleção nacional neste Mundial. O valor final, contudo, só será conhecido ao final do torneio, já que ele irá considerar o tempo em que o atleta esteve com o elenco e a quantidade de minutos que atuou nas partidas.

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Além disso, as agremiações irão receber US$ 2,36 mil (R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias em que teve um jogador convocado. Os valores foram confirmados pelo Conselho da Fifa nesta sexta-feira (5).

Com isso, o valor médio que cada clube irá receber por ceder um jogador para a Copa do Mundo será menor do que aquele registrado no Mundial do Catar. Na ocasião, as agremiações receberam o equivalente a US$ 10,9 mil (R$ 56 mil, na cotação atual) por cada dia que o jogador ficou cedido a uma seleção.

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A queda no valor individual acontece mesmo em um momento em que a Fifa aumentou a destinação de recursos do chamado "Programa de Benefícios para Clubes". O valor total é de US$ 355 milhões (R$ 1,81 bilhão), 70% superior ao destinado na última Copa do Mundo. Mas o Mundial deste ano tem 16 seleções e 11 dias a mais do que no último Mundial.

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Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

Do total de US$ 355 milhões, US$ 100 milhões foram reservados pela Fifa para os clubes que liberaram jogadores para as 905 partidas de Eliminatórias disputadas no mundo todo. Outros US$ 205 milhões são destinados à Copa do Mundo, além de US$ 5 milhões para deduções legais.

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