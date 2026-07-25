Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos
Mudança será aplicada já a partir das oitavas de final desta edição do torneio
Os clubes campeões da Libertadores passarão a usar, a partir das oitavas de final da competição, um novo patch nas camisas de jogo. O emblema trará as cores de cada equipe, o número de títulos conquistados e os respectivos anos das campanhas vitoriosas. A iniciativa é inédita da Conmebol, que ainda não oficializou a mudança.
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Até a fase de grupos, os campeões utilizavam um patch dourado padronizado, que indicava apenas a quantidade de títulos da Libertadores conquistados por cada clube, sem referência aos anos das conquistas.
Com o novo modelo, cada escudo comemorativo será personalizado de acordo com a história do clube na competição, destacando tanto o número de taças quanto as temporadas em que elas foram conquistadas. Confira abaixo imagens divulgadas pela "ESPN".
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Entre os times que utilizarão o novo patch nas oitavas de final estão os brasileiros Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Estudiantes, da Argentina, e LDU, do Equador, também adotarão o emblema personalizado.
A mudança faz parte de uma ação da Conmebol para valorizar os clubes vencedores da Libertadores. Apesar de os patches já estarem previstos para as oitavas de final, a entidade ainda não anunciou oficialmente a iniciativa.
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