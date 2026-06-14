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Memphis Depay jogará pela Holanda em estreia na Copa do Mundo?

Holanda estreia neste domingo contra o Japão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/06/2026 12:44
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Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
Memphis Depay deve estrear com a Holanda na Copa (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

A Holanda estreia neste domingo (14) na Copa do Mundo, contra o Japão, às 17h (de Brasília). Memphis Depay, do Corinthians e um dos principais destaques da seleção, teve sua presença confirmada pelo treinador Ronald Koeman.

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  • Gol de van Persie entrou para história do confronto entre Espanha e Holanda, na abertura da Copa do Mundo de 2014, no Brasil (Foto: Lluis Gene/AFP)

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    • Ao ser questionado sobre Memphis Depay, Koeman indicou que o atacante está apto para iniciar o confronto entre os titulares. O técnico destacou a relevância do jogador do Corinthians para a equipe e ressaltou a experiência que ele agrega ao grupo holandês.

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    - Nos últimos dois dias, esclarecemos para os jogadores como vamos começar amanhã. Não estou muito a fim de compartilhar isso com você. Memphis está em forma e pode ser titular. Nos últimos dez dias, ele claramente deu passos e ficou mais em forma. Está bem. Ele tem sido muito importante para a seleção holandesa por muito tempo e faz parte de qualquer sucesso nesta Copa do Mundo - disse.

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    Como chega Memphis Depay para a Copa do Mundo?

    Memphis participou de dois jogos do Corinthians antes da convocação final para a Copa do Mundo. Pela Holanda, esteve em campo diante da Argélia, em amistoso preparatório, mas ficou de fora do confronto contra o Uzbequistão, sem sequer sair do banco de reservas.

    O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, falou sobre a possibilidade de Memphis Depay ser titular na estreia da equipe.

    — Sabemos que Memphis teve algumas lesões. Ele não jogou nas últimas semanas, mas está de volta. A cada dia está mais próximo de estar 100% fisicamente. Conhecemos a qualidade dele. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa e precisamos dele. Se quisermos conquistar algo neste torneio, precisamos de todos os nossos jogadores, mas certamente também precisamos de Memphis Depay — disse Koeman em coletiva no dia 11 de junho.

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    — Fui uma vez ao Brasil, em São Paulo, para conversar com Memphis e conhecer as instalações do Corinthians. Também quis acompanhar o nível da competição. É um campeonato forte, com equipes de qualidade. Mas as lesões acabaram atrasando sua condição física ideal. Agora estamos trabalhando para deixá-lo pronto e totalmente recuperado. Vamos avaliar isso dia após dia — completou.

    Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

      1.
    1. 14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas
      2. 2.
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
      3. 3.
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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