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Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Diferença entre G-5 e zona de rebaixamento diminuiu consideravelmente

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 08:00
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Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo no 1º turno do Brasileirão, vencida pelo Alviverde (Foto: Isabela Azine / AGIF / Folhapress)

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Ao fim do primeiro turno, Palmeiras e Flamengo lideram o Brasileirão novamente, mas com posições invertidas em relação ao ano anterior. Os clubes aumentaram a distância para os concorrentes em 2026, apesar de a edição ser marcada por maior equilíbrio nas outras partes da tabela.

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O Verdão ocupa a 1ª colocação, com 44 pontos, apenas um a mais do que o rival carioca tinha após 19 rodadas em 2025, quando, à mesma altura, o Alviverde estava na 2ª posição, com 39. Agora, o time da Gávea é o vice-líder com 37 pontos, mas um jogo a menos que o restante dos adversários — a partida da 4ª rodada entre Flamengo e Mirassol é a única atrasada ainda não realizada.

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Na temporada anterior, o Cruzeiro participava diretamente da briga pelo título ao fim do 1º turno, com 37 pontos. Atualmente, o terceiro colocado Athletico-PR tem 33 e pode ficar para trás, especialmente se o Rubro-Negro do Rio de Janeiro vencer o seu jogo adiado.

Odair Hellmann aponta para o céu após gol do Athletico-PR contra o São Paulo pelo Brasileirão
Odair Hellmann aponta para o céu após gol do Athletico-PR na vitória sobre o São Paulo; clube seca o Flamengo para se aproximar da 2ª colocação (Foto: Anderson Romao / AGIF / Folhapress)

Contudo, a disputa fica acirrada a partir de então. O Bragantino, 5º na classificação e primeiro a garantir vaga na Libertadores neste momento, só tem 12 pontos a mais que o Remo, vice-lanterna — no mesmo recorte em 2025, a diferença era de 16.

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Na tabela abaixo, veja se cada clube tem mais ou menos pontos do que aquele que ocupava a mesma posição ao fim do 1º turno de 2025:

Em 2026:Pontos (diferença)Em 2025:

Palmeiras

44 (+1) ⬆️

Flamengo

Flamengo

37 (-2) 🔻*

Palmeiras

Athletico-PR

33 (-4) 🔻

Cruzeiro

Fluminense

32 (-1) 🔻

Bahia

RB Bragantino

30 (-2) 🔻

Mirassol

Bahia

30 (-1) 🔻

Botafogo

Corinthians

27 (-1) 🔻

Atlético-MG

Cruzeiro

27 (-1) 🔻

São Paulo

Botafogo

26 (-1) 🔻

RB Bragantino

Coritiba

26 (-1) 🔻

Fluminense

Vitória

26 (+2) ⬆️

Santos

São Paulo

25 (+1) ⬆️

Internacional

Atlético-MG

25 (+3) ⬆️

Ceará

Internacional

21 (-1) 🔻

Corinthians

Santos

21 (0) 🟨

Grêmio

Grêmio

21 (+2) ⬆️

Vasco

Vasco

20 (+2) ⬆️

Vitória

Mirassol

19 (+2) ⬆️*

Juventude

Remo

18 (+2) ⬆️

Fortaleza

Chapecoense

9 (0) 🟨

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Brasileirão: 1º turno de 2025 x 1º turno de 2026

  • Melhor ataque: Flamengo (38) x Flamengo (35)*
  • Pior ataque: Sport (12) x Chapecoense (17)
  • Melhor defesa: Flamengo (9) x Palmeiras (14)
  • Pior defesa: Juventude (40) x Chapecoense (39)
  • Artilheiro: Kaio Jorge (13) x Pedro (12)*

*Flamengo e Pedro podem ampliar marcas no jogo atrasado

Pedro aponta para o céu com os dois braços para cima em comemoração de gol do Flamengo contra a Chapecoense
Pedro, camisa 9 do Flamengo, comemora gol um de seus dois gols no último jogo do Brasileirão, contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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Palmeiras entre as melhores campanhas da história

O desempenho do Palmeiras no 1º turno do Brasileirão de 2026 já representa o seu melhor na história do formato de pontos corridos com 20 clubes, superando os 39 pontos à mesma altura no ano passado e a pontuação correspondente nas edições dos títulos de 2016 (33), 2018 (36), 2022 (36) e 2023 (34). Entre todos os times, é o terceiro melhor aproveitamento neste regulamento.

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Melhores campanhas em primeiros turnos desde 2006:

  • Botafogo (2023): 47 pontos
  • Corinthians (2017): 47 pontos
  • Palmeiras (2026): 44 pontos
  • Cruzeiro (2014): 43 pontos
  • Atlético-MG (2012): 43 pontos
  • Flamengo (2025): 43 pontos
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