Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado
Diferença entre G-5 e zona de rebaixamento diminuiu consideravelmente
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Ao fim do primeiro turno, Palmeiras e Flamengo lideram o Brasileirão novamente, mas com posições invertidas em relação ao ano anterior. Os clubes aumentaram a distância para os concorrentes em 2026, apesar de a edição ser marcada por maior equilíbrio nas outras partes da tabela.
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O Verdão ocupa a 1ª colocação, com 44 pontos, apenas um a mais do que o rival carioca tinha após 19 rodadas em 2025, quando, à mesma altura, o Alviverde estava na 2ª posição, com 39. Agora, o time da Gávea é o vice-líder com 37 pontos, mas um jogo a menos que o restante dos adversários — a partida da 4ª rodada entre Flamengo e Mirassol é a única atrasada ainda não realizada.
Na temporada anterior, o Cruzeiro participava diretamente da briga pelo título ao fim do 1º turno, com 37 pontos. Atualmente, o terceiro colocado Athletico-PR tem 33 e pode ficar para trás, especialmente se o Rubro-Negro do Rio de Janeiro vencer o seu jogo adiado.
Contudo, a disputa fica acirrada a partir de então. O Bragantino, 5º na classificação e primeiro a garantir vaga na Libertadores neste momento, só tem 12 pontos a mais que o Remo, vice-lanterna — no mesmo recorte em 2025, a diferença era de 16.
Na tabela abaixo, veja se cada clube tem mais ou menos pontos do que aquele que ocupava a mesma posição ao fim do 1º turno de 2025:
|Em 2026:
|Pontos (diferença)
|Em 2025:
Palmeiras
44 (+1) ⬆️
Flamengo
Flamengo
37 (-2) 🔻*
Palmeiras
Athletico-PR
33 (-4) 🔻
Cruzeiro
Fluminense
32 (-1) 🔻
Bahia
RB Bragantino
30 (-2) 🔻
Mirassol
Bahia
30 (-1) 🔻
Botafogo
Corinthians
27 (-1) 🔻
Atlético-MG
Cruzeiro
27 (-1) 🔻
São Paulo
Botafogo
26 (-1) 🔻
RB Bragantino
Coritiba
26 (-1) 🔻
Fluminense
Vitória
26 (+2) ⬆️
Santos
São Paulo
25 (+1) ⬆️
Internacional
Atlético-MG
25 (+3) ⬆️
Ceará
Internacional
21 (-1) 🔻
Corinthians
Santos
21 (0) 🟨
Grêmio
Grêmio
21 (+2) ⬆️
Vasco
Vasco
20 (+2) ⬆️
Vitória
Mirassol
19 (+2) ⬆️*
Juventude
Remo
18 (+2) ⬆️
Fortaleza
Chapecoense
9 (0) 🟨
Sport
*Com um jogo a menos
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Brasileirão: 1º turno de 2025 x 1º turno de 2026
- Melhor ataque: Flamengo (38) x Flamengo (35)*
- Pior ataque: Sport (12) x Chapecoense (17)
- Melhor defesa: Flamengo (9) x Palmeiras (14)
- Pior defesa: Juventude (40) x Chapecoense (39)
- Artilheiro: Kaio Jorge (13) x Pedro (12)*
*Flamengo e Pedro podem ampliar marcas no jogo atrasado
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Palmeiras entre as melhores campanhas da história
O desempenho do Palmeiras no 1º turno do Brasileirão de 2026 já representa o seu melhor na história do formato de pontos corridos com 20 clubes, superando os 39 pontos à mesma altura no ano passado e a pontuação correspondente nas edições dos títulos de 2016 (33), 2018 (36), 2022 (36) e 2023 (34). Entre todos os times, é o terceiro melhor aproveitamento neste regulamento.
Melhores campanhas em primeiros turnos desde 2006:
- Botafogo (2023): 47 pontos
- Corinthians (2017): 47 pontos
- Palmeiras (2026): 44 pontos
- Cruzeiro (2014): 43 pontos
- Atlético-MG (2012): 43 pontos
- Flamengo (2025): 43 pontos
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