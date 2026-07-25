Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado Diferença entre G-5 e zona de rebaixamento diminuiu consideravelmente

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Ao fim do primeiro turno, Palmeiras e Flamengo lideram o Brasileirão novamente, mas com posições invertidas em relação ao ano anterior. Os clubes aumentaram a distância para os concorrentes em 2026, apesar de a edição ser marcada por maior equilíbrio nas outras partes da tabela.

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O Verdão ocupa a 1ª colocação, com 44 pontos, apenas um a mais do que o rival carioca tinha após 19 rodadas em 2025, quando, à mesma altura, o Alviverde estava na 2ª posição, com 39. Agora, o time da Gávea é o vice-líder com 37 pontos, mas um jogo a menos que o restante dos adversários — a partida da 4ª rodada entre Flamengo e Mirassol é a única atrasada ainda não realizada.

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Na temporada anterior, o Cruzeiro participava diretamente da briga pelo título ao fim do 1º turno, com 37 pontos. Atualmente, o terceiro colocado Athletico-PR tem 33 e pode ficar para trás, especialmente se o Rubro-Negro do Rio de Janeiro vencer o seu jogo adiado.

Odair Hellmann aponta para o céu após gol do Athletico-PR na vitória sobre o São Paulo; clube seca o Flamengo para se aproximar da 2ª colocação (Foto: Anderson Romao / AGIF / Folhapress)

Contudo, a disputa fica acirrada a partir de então. O Bragantino, 5º na classificação e primeiro a garantir vaga na Libertadores neste momento, só tem 12 pontos a mais que o Remo, vice-lanterna — no mesmo recorte em 2025, a diferença era de 16.

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Na tabela abaixo, veja se cada clube tem mais ou menos pontos do que aquele que ocupava a mesma posição ao fim do 1º turno de 2025:

Em 2026: Pontos (diferença) Em 2025: Palmeiras 44 (+1) ⬆️ Flamengo Flamengo 37 (-2) 🔻* Palmeiras Athletico-PR 33 (-4) 🔻 Cruzeiro Fluminense 32 (-1) 🔻 Bahia RB Bragantino 30 (-2) 🔻 Mirassol Bahia 30 (-1) 🔻 Botafogo Corinthians 27 (-1) 🔻 Atlético-MG Cruzeiro 27 (-1) 🔻 São Paulo Botafogo 26 (-1) 🔻 RB Bragantino Coritiba 26 (-1) 🔻 Fluminense Vitória 26 (+2) ⬆️ Santos São Paulo 25 (+1) ⬆️ Internacional Atlético-MG 25 (+3) ⬆️ Ceará Internacional 21 (-1) 🔻 Corinthians Santos 21 (0) 🟨 Grêmio Grêmio 21 (+2) ⬆️ Vasco Vasco 20 (+2) ⬆️ Vitória Mirassol 19 (+2) ⬆️* Juventude Remo 18 (+2) ⬆️ Fortaleza Chapecoense 9 (0) 🟨 Sport

*Com um jogo a menos

➡️ Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Brasileirão: 1º turno de 2025 x 1º turno de 2026

Melhor ataque: Flamengo (38) x Flamengo (35)*

Pior ataque: Sport (12) x Chapecoense (17)

Melhor defesa: Flamengo (9) x Palmeiras (14)

Pior defesa: Juventude (40) x Chapecoense (39)

Artilheiro: Kaio Jorge (13) x Pedro (12)*

*Flamengo e Pedro podem ampliar marcas no jogo atrasado

Pedro, camisa 9 do Flamengo, comemora gol um de seus dois gols no último jogo do Brasileirão, contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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Palmeiras entre as melhores campanhas da história

O desempenho do Palmeiras no 1º turno do Brasileirão de 2026 já representa o seu melhor na história do formato de pontos corridos com 20 clubes, superando os 39 pontos à mesma altura no ano passado e a pontuação correspondente nas edições dos títulos de 2016 (33), 2018 (36), 2022 (36) e 2023 (34). Entre todos os times, é o terceiro melhor aproveitamento neste regulamento.

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Melhores campanhas em primeiros turnos desde 2006: